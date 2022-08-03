Решив стать айтишником, нужно быть готовым к тому, что учиться придется постоянно. Недостаточно закончить курсы IT или даже получить диплом университета по специальности, связанной с программированием, нужно будет постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки. В подборку вошли лучшие курсы программирования, которые могут оказаться полезными, как начинающим, так и мидл специалистам.

Какой язык программирования выбрать

На настоящий момент из десятков тысяч языков программирования активно используется не более 20. Чтобы стать успешным программистом, достаточно в совершенстве выучить один часто используемый на практике язык. Но высокооплачиваемые профессионалы, как правило, знают не менее 2-3.

Выбрать язык для изучения непросто, так как универсального решения не существует. Каждый язык имеет сильные и слабые стороны, а также предпочтительную сферу применения. Поэтому сначала рекомендуется выбрать нишу, в которой планируется работать. При этом учитывайте собственные интересы и предпочтения:

Тем, кому нравятся игры и их разработка, будет интересно работать в области геймдев (GameDev в англоязычной версии).

Всегда любили математику и с удовольствием занимались исследованиями? Тогда стоит попробовать работать в Data Science.

Любителям заниматься внешним оформлением, интересующимся маркетингом подойдет Frontend-разработка, а также работа с мобильными приложениями.

Тем же, кого тонкости дизайна не занимают, зато интересует работа с серверной частью, с «железом», то лучшим выбором станет Backend- или Embedded-разработка.

Не любите ничего создавать сами, зато с удовольствием ищите чужие ошибки? Таким людям прямая дорога в тестировщики.

Нужно отметить, что все направления программирования схожи, но каждое имеет особенности. Определившись с профессиональной нишей, можно выбирать язык программирования. Рекомендации следующие:

Пользовательский интерфейс (Фронтенд) требует знания JavaScript, также подойдут PHP или Perl. Также необходимо знать правила верстки web-страниц, то есть выучиться работать с HTML, CSS.

Серверная часть (Бэкенд) – область программирования для работы в которой пригодится Python, Ruby, C++, PHP.

Создание приложений для мобильных устройств невозможно без знания Java, Kotlin и C#, если планируется работать с Андроид. Для кодинга приложений для «яблочных» устройств следует учиться там, где преподают Swift и Objective-C для iOS.

Тем, кто выбрал Embedded-разработку, стоит сосредоточиться на Java, C|C++, Ассемблер.

Для занявшихся наукой о данных (Data Science) будут полезны Python и SAS.

По этому же принципу выбирают язык те, кто решил связать жизнь с другими сферами IT.

Как правильно выбрать курсы программирования Определившись с направлением работы и выбрав язык, можно приступать к подбору курсов программиста. И прежде всего, нужно определить свой уровень. Новичкам необходимо найти школу, где проводят обучение IT специалистов с нуля. Это позволит получить базовые знания, понять подходит ли выбранная специализация и стоит ли планировать продолжение учёбы в дальнейшем. Тем, кто уже получил образование в университете по специальности «информационные технологии», начальные курсы покажутся скучными, так как база знаний у них уже есть. В этом случае нужно искать курсы айти, на которых предлагается повышение квалификации. Здесь уже не будут тратить время на объяснение азов, основное направление учеты – написание программ. Серьезная школа программирования перед поступлением, скорее всего, предложит пройти тестирование, чтобы можно было определить уровень знаний. Следующий шаг – выбор формата уроков. Вариантов два – очные курсы и уроки online. Офлайн курсы – это традиционный формат, но последнее время дистанционные занятия чрезвычайно популярны. Заочный формат имеет множество плюсов, самый существенный – нет привязки к месту. Можно поступить в образовательный центр в Москве, проживая за тысячи километров от столицы, в том числе и не в России. Главное, чтобы было подключение к интернету. К тому же легко можно подстроить расписание учебных занятий под рабочий график. Остановившись на удаленном формате, можно выбрать удобную форму: Видео-лекции, видео-уроки. Плюс данного варианта – изучать материал можно в любое время и в любом объеме. Минус – необходима высокая степень мотивации. Кроме того, нет обратной связи с преподавателем, нет возможности задать вопросы. Кроме того, нет практических заданий.

Плюс данного варианта – изучать материал можно в любое время и в любом объеме. Минус – необходима высокая степень мотивации. Кроме того, нет обратной связи с преподавателем, нет возможности задать вопросы. Кроме того, нет практических заданий. Вебинары – лекции онлайн. Занятия проводятся в реальном времени, в программе, как правило, презентации, опросы, ответы на вопросы. Плюс варианта – интерактивный формат, слушатели вовлечены в процесс, могут выразить свое мнение, переспросить, если что-то непонятное. После вебинара, как правило, слушателям доступна запись, чтобы к повторению материала можно было вернуться в любой момент. Минусы – привязка по времени, кроме того, низкая эмоциональная связь с обучающиеся.

Занятия проводятся в реальном времени, в программе, как правило, презентации, опросы, ответы на вопросы. Плюс варианта – интерактивный формат, слушатели вовлечены в процесс, могут выразить свое мнение, переспросить, если что-то непонятное. После вебинара, как правило, слушателям доступна запись, чтобы к повторению материала можно было вернуться в любой момент. Минусы – привязка по времени, кроме того, низкая эмоциональная связь с обучающиеся. Индивидуальные занятия, проходящие дистанционно. Формат подходит, как начинающим, так и продолжающим обучение. Плюс – индивидуальный подход, преподаватель видит, как ученик осваивает программу и корректирует её с учетом этих особенностей.

Формат подходит, как начинающим, так и продолжающим обучение. Плюс – индивидуальный подход, преподаватель видит, как ученик осваивает программу и корректирует её с учетом этих особенностей. Интенсивы или экспресс тренинги. Занимают несколько дней, направлены на изучение одного вопроса. Как правило, содержат информационную выжимку для дальнейшей самостоятельной учебы, рассчитан на быструю прокачку навыков. Такие интенсивы нередко проводятся для сотрудников за счет компании для переподготовки и при изучении новых технологий. Новичкам на интенсивы записываться не рекомендуется. Быстрое погружение в среду – это хорошее решение, но только если у человека уже есть «база». Начинать стоит с традиционного формата – объяснение теории, практика, домашняя работа с последующей проверкой. Следующий шаг – принятие решения о том, будут ли проходить занятия один на один с преподавателем или в группе. Тут многое зависит от темперамента и способностей. Кроме того, для группового обучения важно, чтобы все студенты были на одном уровне, чтобы можно было двигаться в одинаковом темпе. Имеет ли смысл учиться на бесплатных курсах? Если планируется начать программировать с нуля, то можно посоветовать пройти именно бесплатные курсы, чтобы познакомиться с профессией. Так же, такие курсы будут полезны ребенку или даже старшему школьнику, чтобы определиться с направлением дальнейшего обучения. Но следует учитывать, что на бесплатных платформах, как правило, устаревшие материалы, нет общения с преподавателем и проверки домашних заданий. Тем, кто желает пройти полный курс, лучше отучиться на платных курсах. А с выбором поможет наш рейтинг.

ТОП-25: Лучших обучающих курсов по программированию – Рейтинг 2023

25. «Мидл python-разработчик» от Яндекс Практикум

Курс рассчитан на разработчиков, знакомых с Python и желающих повысить профессиональный уровень Вводной части для знакомства с языком нет, начинаются занятия сразу с разработки программного обеспечения. Цель – обучиться решать сложные задачи backend-разработке на Python.

В программе систематизация и углубление теоретических знаний, разработка реального проекта, работа в команде. Разработчики, которые решат закончить данный курс, смогут пополнить резюме сложными проектами, что повысит шансы на получение высокооплачиваемой работы.

Курс рассчитан на полгода, в неделю предлагается 20 недель занятий. 90% времени отведено практике, студенты заняты решением коммерческих задач. Написанные во время учебы код – это уровень опытного кодировщика уровня мидл.

Во время учебы студенты работают с наставником, который не только отвечает на вопросы и помогает повысить профессиональный уровень. Организационные моменты решает куратор. После окончания курсов выдается сертификат.

Плюсы и минусы советы от практикующих разработчиков; удобный интерфейс; ревью вашего кода. цена; подвисают тренажёры; неторопливая служба поддержки.

Курс рассчитан на практикующих разработчиков, занимающихся системным программированием на Python.

24. «Углублённое программирование на C/C++» от Stepik

Курс разработан для отработки умений и навыков программирования на C++ среднего уровня сложности. Студенты смогут научиться эффективной работе с памятью, займутся практическим кодированием с применением стандартной библиотеки C++ и шаблонов, познакомятся с возможностями диалектов C++11/C++14.

Поступающие должны уверенно владеть основы языка, уметь работать с одной из систем контроля вариантов и управления исходным кодом.

Курс состоит из 12 уроков, 53 контрольных тестов и 7 задач, которые нужно решить в интерактивном режиме.

Плюсы и минусы бесплатный качественный контент; выдается сертификат; интересные тесты для контроля. мало практических заданий; отсутствие возможности обсуждения возникших вопросов.

Курс для взрослых студентов, имеющих начальные знания в области программирования на языках С |С++.

23. «Веб разработка-быстрый старт» от GeekBrains

Курс для желающих начать изучение веб-разработки. Во время учебы, студенты знакомятся с языком PHP, изучают принципы работы веб-приложений. К концу курса студент сможет создать простой сайт, поработать над усовершенствованием его функциональности, разместить созданный сайт в интернете. Полученные навыки станут надежной базой для дальнейшего роста в профессии.

Формат занятий – видеокурс. Студенты посещают уроки онлайн и получают записи занятий, выполняют практические задания. Есть чат для общения с одногруппниками и преподавателем. По завершении курса выдается сертификат.

Плюсы и минусы живое общение с группой; хорошо структурированный материал; удобный интерфейс. высокий темп обучения, сложно совместить с работой; нет помощи в трудоустройстве.

Курс для начинающих программистов, дающий ускоренный старт в профессии.

22. «PHP базовый курс» от Александр Шлейко

Базовый курс для изучения языка программирования на PHP с «нуля». В нём подробно разбираются основы, без которых невозможно двигаться дальше. К концу обучения студенты смогут создавать простые сайты.

Изучив азы на этом курсе, высокооплачиваемым компьютерщиком, не станешь, но получишь все базовые инструменты, после чего можно будет двигаться дальше.

Форма – 10 лекций в видеоформате, каждая посвящено отдельной теме. Цель курса – обучать студентов базовым навыкам работы с PHP. Чтобы обучение пошло быстрее, желательно, чтобы студенты имели представление о html-разметке, эти знания можно приобрести самостоятельно при помощи бесплатных ресурсов в интернете.

Плюсы и минусы полезная, чётко структурированная информация; постепенное нарастание сложности; практические советы для выполнения домашних заданий. лекции записаны на любительскую камеру; звук иногда заикается.

Курс предназначен для учеников всех возрастов (возрастное ограничение 12+)

21. «Intro to iOS App Development with Swift» от Udacity

Курс для разработчиков, желающих научиться создавать приложения для iPhone. Цель – познакомить учеников с языком программирования Swift. Для успешной учебы необходимо иметь опыт программирования, знать, что такое переменные, циклы, классы, функции. Кроме того, для учебы требуется компьютер Mac с OS X 10.10 (как минимум, более поздние версии подойдут).

А вот наличие iPhone или iPad не обязательно, для практических занятий используется компьютерный стимулятор функций мобильного устройства. Но в конце будут даны инструкции по загрузке созданного приложения на iPhone или iPad.

Студенты получают доступ к видеороликам к инструкциям к выполнению практических упражнений.

Плюсы и минусы выполнение реальных проектов и практических упражнений; бесплатно; богатый учебный контент. нет курсов на русском языке; очень короткий (около 1 месяца).

Подойдет для начинающих программистов, делающих первые шаги в профессии.

20. «Введение в программирование C++» от Stepik

Программа курса основана на практике, во время учебы студентам предлагается множество практических задач, используя базовые конструкции языка C++. Курс будет полезен начинающим программистам, которые планируют погрузиться в изучение предмета.

В программе – введение в язык, изучение базовых понятий, знакомство со средой разработки, стандартные алгоритмы STL. Курс бесплатный, приступить к занятиям можно в любой момент. Работать придется самостоятельно.

В программе 12 уроков, каждый из которых посвящен отдельной теме. Кроме того, в программе 4 теста и 116 интерактивных задач.

Плюсы и минусы бесплатный курс с качественной подачей материала; много полезной информации; выдается сертификат. нужно свободное время и мотивация; отсутствие наставника.

Курсы для начинающих программистов, имеющих начальные навыки в профессии, как минимум, на уровне знания школьной программы информатики..

19. «Основы JavaScript» от LOFTBLOG

Видеокурс посвящен изучению самого популярного языка для фронтенд-разработчика – JavaScript. Ученикам предлагается 24 урока, общая протяженность видео занятий – 6 часов 46 минут. Но для усвоения материала требуется серьезная самостоятельная работа.

Плюсы и минусы заниматься можно в любое время, не нужно ждать формирования группы; преподаватель явно хорошо знает предмет; структурированная программа. тихий звук в видео лекциях; отсутствие обратной связи с преподавателем.

Курс для начинающих и практикующих программистов, требует наличия серьезной мотивации, так как не предполагает никакого контроля и поддержки со стороны преподавателей.

18. «Java-разработчик» от Яндекс Практикум

Java-разработчик – востребованная специальность, этот специалист создает банковские оперативные системы, сервисы для поиска, работает с обработкой информации и решает множество других практических задач.

За 10 месяцев и 650 часов учебы студенты освоят язык Java и создадут несколько больших и достаточно сложных проекта. Программа поделена на двух отдельные отрезки, посвященные отдельной теме. В течение двух недель студенты изучают теорию по заявленной теме, решают практические задачи и выполняют самостоятельную работу. После сдачи работы, можно переходить к другой теме. Для выполнения практических заданий студентам доступен онлайн-тренажер.

Поддержку в учебе оказывают наставники, работу проверяют эксперты – практикующие программисты.

Плюсы и минусы вводная часть курса – бесплатна; комментарии при проверке ДЗ от практикующих разработчиков; удобный интерфейс. технические накладки; серьезная нагрузка.

Курс подойдет начинающим, имеющим полное среднее образование и возможность посвящать учебе не менее 15 часов в неделю.

17. «Нарративный дизайн» от XYZ School

Нарративный дизайнер – редкая специальность. Его задача – связать все события в игре единым сюжетом. На курсе студенты узнают, как нарратив помогает игре работать, как слаженный механизм, а также разберут основные этапы создания игры с учетом жанра. Отдельная тема посвящена оформлением документов и планировать работу в команде. Автор курса – Константин Файзуллин.

За три месяца студенты научатся:

системно подходить к изложению сюжета игры;

анализировать используемые в игре механики;

понимать, какие ограничения накладывает механика на нарратив

Формат занятий:

8 обучающих блоков и ДЗ после каждого блока;

предзаписанные лекции;

проверка ДЗ.

Плюсы и минусы тихий звук в видео лекциях; изменение сроков проверки ДЗ без предупреждения.

Курс подойдет дизайнерам, которые хотят усовершенствовать свои навыки в сфере создания игровых миров. А также программистам, работающим в сфере гейминга и желающим расширить свои профессиональные навыки.

16. «Нагрузочное тестирование» от OTUS

Цель обучения – научить студентов на практике организовывать нагрузочное тестирование, в программе:

написание скриптов;

мониторинг метрик;

планирование проведения тестирования для разных ситуаций;

методики и отчетность.

Практические задания проходят на стендах партнеров.

Плюсы и минусы профессионализм сотрудников; возможность попробовать новые навыки на практике; обратная связь. мало времени на уроки, преподаватель торопятся при изложении материала; отсутствие возможности кооперации с сокурсниками.

Курс подойдет для людей, имеющих базовые знания в тестировании и программировании. Также желательны базовые знания в сфере аппаратных характеристик компьютеров.

15. «Создание игр на Unity» от Фоксфорд

Курс для подростков 14-16 лет включает 72 занятий по 2 академических часа каждое. Проходят уроки два раза в неделю, записи остаются доступными. То есть, можно присутствовать на занятии онлайн, а потом пересмотреть урок в записи.

В программе – основы программирования на Python, навыки создания ботов для Telegram и Discord, чтение технической документации. На каждом уроке ученики разбирают новую тему, затем закрепляют знания, выполняя практические упражнения.

Плюсы и минусы еженедельно родители получают отчет об успехах ребенка; сильные преподаватели; удобная платформа. долго отвечают на письма и звонки; иногда сбои в работе.

Курс предназначен для учеников средней и старшей школы.

14. «MYSQL: тюнинг и масштабирование проекта» от Слёрм

Серия мастер-классов по настройке и эксплуатации СУБД MySQL. Во время учебы студенты научатся:

ставить и настраивать MySQL для работы с разной степенью нагрузки;

писать быстрые запросы для MySQL;

строить устойчивую к сбоям инфраструктуру MySQL;

Автор и ведущий мастер-классов – Владимир Федорков.

Плюсы и минусы погружение в тему; интенсивное обучение; регулярное обновление информации. не для новичков, курс рассчитан на специалистов; учеба требует напряжения.

Курсы подойдут практикующим разработчикам, DevOps-инженерам, руководителям техотделов. Необходимо базовое знание работы с MySQL.

13. «Основы Web-разработки» от ProductStar

За 2 месяца студенты научатся основам программирования, познакомятся с популярными языками HTML и Javascript. Занятия проходят онлайн в любое время, основное время в курсе отведено практике. Студентам обеспечена поддержка менторов. А после завершения учебы – карьерные консультации, помощь в подготовке портфолио и составлении резюме.

В программе:

знакомство с Javascript;

работа с HTML;

создание веб-приложений;

работа с Git

Плюсы и минусы профессиональные преподаватель; отзывчивая тех. поддержка; реальная поддержка студентов. неудобная навигация; старомодный дизайн платформы.

Курс предназначен для новичков, делающих первые шаги в программировании.

12. «Верстка сайтов» от Среда обучения

Курс, позволяющий за короткий срок, научиться осуществлять верстку сайтов. Задания проходят так:

после оплаты курса на указанный электронный адрес придет письмо с доступом к курсу;

курс состоит из 10 предзаписанных вебинарах;

изучать изложенную теорию необходимо самостоятельно;

после изучения теории необходимо выполнить самостоятельное задание и отправить его на проверку;

задание будет проверено преподавателем и возвращено с комментариями и советами;

после того, как итоговое задание будет принято, будет выдан сертификат.

Плюсы и минусы курс грамотно построен; удобная платформа; интенсивная программа. требуется сильная мотивация, так как нет контроля и поддержки; долго ждать проверки ДЗ.

Подойдет для людей, имеющих базовые знания по информатике.

11. «Разработчик на Ruby on Rails» от Хекслет

Курс посвящен одному из самых выразительных языков программирования, а также работе с фреймворком Rails. Подойдет для работающих людей, нет жесткого расписания и дедлайнов. Рекомендуется отводить для учебы не менее 15 часов в неделю, чтобы поддерживать средний темп обучения в группе.

Студентам предлагаются:

уроки в формате видео лекций;

домашние задания с автопроверкой;

чат с преподавателем для выяснения непонятных моментов;

еженедельные вебинары онлайн и их записи;

выполнение практических заданий в удобном темпе.

Плюсы и минусы много практики; тесты с автопроверкой; материалы для подготовки к собеседованию и составлению резюме. иногда практические задания написаны запутанно; слабая раскрученность относительно других школ.

Курс предназначен для программистов, владеющих хотя бы одним из языков программирования (любым).

10. «Боты на Python» от Coddy

Курс от детской школы программирования, рассчитан на подростков в возрасте 11-14 лет. Во время обучения ученики научатся создавать боты на языке Python. В программе:

основы языка программирования Python;

на практике смогут создать несложных ботов;

запустят созданных ботов для дальнейшего использования (для игр, развлечений, общения с друзьями).

Для прохождения курса необходимо наличие компьютера, отвечающего заявленным системным требованиям:

процессор – Intel Core i3 и более современные;

ОП – 2ГБ и выше;

видеокарта – любая с объёмом памяти не менее 500 МБ.

Занятия возможны индивидуально и в группах, в формате онлайн и офлайн. Филиалы школы есть в разных городах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Плюсы и минусы увлекательные занятия; даёт хорошие знания и навыки; выбор формата. нет первого бесплатного урока; отсутствие накопительных скидок.

Курс для подростков, делающих первые шаги в программировании.

9. «Регулярные выражения для фронтендеров» от HTML Academy

Курс для изучения регулярных выражений, позволяющих быстрее искать нужную информацию. Это востребованный навык, повышающий ценность программиста, как профессионала. Для успешной учебы студент должен владеть JavaScript.

Новый навык позволяет:

находить оптимальные пути решения задач;

использовать правильные методы для решения;

успешно проходить собеседования.

Разделы курса построены так, чтобы задания постепенно усложнялись. Курс предполагает самостоятельную работу в комфортном темпе. Начать учиться можно в любой удобный момент.

Помимо теории, студентам доступны кейсы – примеры решения типовых задач. А также практические задания для закрепления теории. Проверочные тесты позволяют убедиться, что материал усвоен полноценно.

Плюсы и минусы интересные упражнения для закрепления материала; системность подачи материала; отзывчивая тех. поддержка. нагрузка интенсивная; не выдают дипломы об образовании, только сертификаты.

Курс рассчитан на практикующих программистов, имеющих опыт работы с JavaScript.

8. «Создание Landing Page в Tilda» от Interra

Недорогой курс, стоимостью 10000 рублей, который знакомит студентов с основами сайтостроения, учит создавать посадочные страницы, используя конструктор Tilda. Навыки работы с конструктом – плюс к резюме digital-специалиста.

В программе:

знакомство с принципами создания и оформления сайтов;

создание полноценных рабочих веб-страниц;

изучение базовых интеграций для расширения функциональных возможностей сайтов

Формат занятий:

просмотр уроков на платформе;

выполнение практических заданий;

получение именного сертификата.

Автор курса – Максим Куратов. Если в течение 2 дней после начала занятий студент решит, что курс ему не подходит, можно оформить возврат средств в размере 100%.

Плюсы и минусы отзывчивый куратор; отработка заданий на практике; неограниченный доступ к материалам курса. бывают технические накладки; навязчивые звонки «продажников» после завершения обучения.

Курсы для новичков и программистов, работающих в других направлениях.

7. «Python-разработчик» от Skypro

Получить востребованную профессию за 10 месяцев – цель обучения на этих курсах. Программа соответствует требованиями работодателей. Студентам предстоит много практических заданий, заниматься нужно 13-15 раз в неделю.

Python-разработчик – универсальная профессия, специалисты занимаются созданием сайтов и приложений.

Курс состоит из 400 академических часов теории и практики, учебные материалы остаются в распоряжении студентов навсегда. Во время учебы предлагается поддержка наставника, под его руководством выполняется 4 проекта, которые можно поместить в портфолио.

Оказывается помощь с трудоустройством: выдается диплом, составляется цепляющее резюме, ведется подготовка к проведению собеседования.

Формат обучения:

теоретическая часть: изучение текстовых шпаргалок, просмотр видео лекций;

практика: выполнение заданий в реальной среде с использованием реальных инструментов разработчика;

задать вопрос и обсудить задание можно в чате;

еженедельно проводятся вебинары с участием наставника, на них проводится разбор ошибок, даются советы, разъясняются сложные моменты.

По завершению учебы выдается диплом.

Плюсы и минусы первый модуль курса предлагают получить бесплатно, это поможет разобраться, подходит ли данный курс студенту; реальная помощь со стороны наставников; доступное изложение материала. новичкам сложно даются домашние задания, особенно в первое время; можно было бы расширить теоретический курс.

Курс рассчитан на начинающих программистов.

6. «Онлайн-курсы html и css для начинающих» от Международная Школа Профессий

Курсы доступны в онлайн формате. Студенты обучатся верстать страницы и добавлять анимацию.

Занятия проходят два раза в неделю. Каждую неделю старт новой группы. В программе языки разметки и оформления стилей, адаптивная верстка. В онлайн формате студентам предлагают живые трансляции чат с преподавателем. Записи всех уроков доступны в личном кабинете. По окончанию курсов выдается сертификат.

Плюсы и минусы наставники – это практикующие специалисты по верстке; приятная атмосфера во время обучения; практика, полезные учебные материалы. занятия часто переносятся; тех. Поддержка долго не отвечает.

Курс рассчитан на новичков, он станет отличным стартом для желающих работать в направлении верстки веб-сайтов.

5. «JavaScript-разработчик» от Бруноям

Этот полностью практический курс, созданный для тех, кто хочет усвоить JavaScript. Этот навык необходим программистам, желающим заняться frontend-разработкой.

Студентам предлагают только актуальные материалы, они обновляются каждые полгода. Программа без воды, преподают только то, что пригодится в работе. Студентам помогает наставник, отвечающий на все вопросы по предмету. В процессе учебы студенты выполняют реальные проекты, во время практической работы закрепляются приобретенные навыки.

Курс чётко структурирован, материал разделен на модули, а модули – на уроки, каждый из которых посвящен отдельной теме. Темы связаны друг с другом, и расположены по принципу «от простого к сложному».

Продолжительность учебы – 4 месяца, после чего студенты получают гарантированную поддержку наставника в течение года. Во время учебы студенты выполняют три проекта для пополнения портфолио.

Плюсы и минусы поддержка со стороны преподавателя; хорошая подача материала; быстрая проверка ДЗ. высокая интенсивность, сложная программа; нельзя открыть следующий модуль, не сдав задание по предыдущему.

Курсы подойдут для желающих освоить профессию веб-разработчика, требуемый уровень начальной подготовки – минимальный.

4. «Frontend» от Karpov.Courses

Продвинутый курс для фронтенд-разработчиков, позволяющий перейти на следующую ступень профессионального мастерства.

На сайте представлена демо-версия, благодаря которой каждый студент может посетить по одному бесплатному уроку у каждого преподавателя, чтобы оценить качество и манеру преподавания. Далее можно продолжить учиться, купив полную версию. Программа насыщенная, разнообразная, основанная на практике. Заниматься рекомендуется 10 часов в неделю (минимум).

При оплате обучения, студенты из РФ могут получить налоговый вычет в размере 13%. Компания дает гарантию, что вернет средств, если студент в течение двух недель поймет, что курсы ему не подходят.

Плюсы и минусы качественная поддержка; интенсивная программа, проекты можно смело помещать в портфолио; много дополнительных материалов. курсы для профессионалов с хорошими знаниями, начинающим не подойдут; нет помощи в трудоустройстве.

Программа подойдет для Джуниор разработчиков, которые уже работают в компании или на фрилансе и хотят подняться до мидл уровня. Также он будет полезен Middle Frontend, которые хотят структурировать данные и глубже разобраться в инструментарии. И Backend разработчикам, которые решили стать «универсалами» и повысить уровень заработка.

3. «Frontend-разработчик» от SkillFactory

Курс для желающих научиться программировать внешнюю сторону сайтов, то есть, того, что видит пользователь, заходя на страницы. Для работы программисту необходимо знать, как выполняется разметка страниц, кроме того, необходимо владеть языком JavaScript. Изучение этого языка будет полезно и тем, кто еще не определился с нишей. Так как JavaScript применяется не только для фронтенд-разработки, но и для решения других задач, например, для создания игр, запоминающихся проектов и сервисов.

Обучение строится на изучении теоретической части и выполнении практических упражнений. Лекции проходят онлайн, для повторения пройдённого студенты получат записи вебинаров. На протяжении всего времени учебы студенты выполняют четыре сквозных и один финальный проект.

Для выполнения практических упражнений студентам доступны тренажеры. Курсы ориентированы на работающих людей. Учиться можно в своем темпе, сдавать задания нужно по мере готовности без установки жестких сроков.

Плюсы и минусы практически полезный материал; тренажеры для практики; мягкий дедлайн. некоторые вещи придется искать и учить самостоятельно; плохая обратная связь.

Подойдет для новичков, а также программистов, желающих сменить направление работы.

2. «PHP-фреймворк Symfony» от Skillbox

Курс от Скиллбокс позволит за короткий срок освоить популярный фреймворк, часто используемый в веб разработке. Обучающиеся, освоившие новый навык повысит конкурентоспособность, как специалиста.

В процессе учебы студенты научатся:

создавать приложения с использованием фреймворка;

устанавливать добавочные плагины;

производить отладку процессов;

работать маршрутизаторами, создавать формы регистрации и решать множество других практических задач.

Те, кто решит купить курс, получат бонус – бесплатный доступ к платформе для изучения английского на 12 месяцев.

Формат обучения на курсах программирования:

изучение теории, путём просмотра учебных материалов в любое время;

выполнение практических работ;

проверка работ экспертом с выдачей рекомендаций;

создание и защита дипломного проекта на тему: «Разработка сервис-конструктора для блога».

Студентам помогают эксперты и кураторы в Телеграм-чате. Первые занимаются решением учебных вопросов, вторые – организационных.

Плюсы и минусы подробно и понятно объясняют темы; отзывчивая тех. поддержка; по окончанию выдают диплом. курс мог бы стоить меньше, даже в рассрочку дорого; стоит актуализировать ряд уроков.

Программа рассчитана на студентов, имеющих опыт работы с PHP.

1. «Специалист по тестированию» от Geekbrains

Чтобы освоить профессию тестировщика с нуля, достаточно будет школьных знаний информатики. Данная профессия входит в пятерку по востребованности среди других ИТ специальностей.

Школа получила государственную лицензию на оказание образовательных услуг, после окончания курсов выдается Свидетельство. Студентам предлагают удаленно изучить основы профессии. Занятия в форме вебинаров и онлайн трансляций проводятся несколько раз в неделю в вечернее время. Преподаватель объясняет материал, студенты задают вопросы в чате. В конце каждого урока выдается практическое задание, которое необходимо отправить на проверку. Если студент не может присутствовать на вебинаре лично, доступна запись.

Курс подойдет:

новичкам, не работавшим в ИТ сфере ранее;

начинающим тестировщикам;

инженерам разработчикам решившим освоить дополнительно смежную профессию.

Программа рассчитана для взрослых, 80% времени занимают вебинары с преподавателями. Записи занятий сохраняются в личном кабинете, к ним всегда можно вернуться. Каждый студент имеет наставника, который поможет с выполнением домашней работы, разъяснит непонятные моменты.

После окончания курсов студентам помогут с устройством на работу, подскажут, как составить резюме, предложат подходящие вакансии.

Плюсы и минусы грамотные преподаватели; доступная стоимость; грамотно организованный процесс учебы. нет мобильной версии; долгая проверка домашних заданий.

Гарантированное трудоустройство зафиксировано в договоре, если выпускник не находит работу, обещают возврат денег.

Выводы

Чтобы не ошибиться с выбором и выбрать хорошие курсы, стоит прочитать отзывы и сделать сравнение условий. Выяснить сколько стоит обучение и сколько оно длится, есть ли возможность учиться с помесячной оплатой, возможна ли рассрочка и постоплата. Обязательно нужно записаться на пробный урок, чтобы познакомиться с манерой преподавания. Старайтесь избегать курсов, требующих 100% предоплату только на электронный кошелек, без возможности перевести средства на банковский счет.

Хороший вариант – школа с получением диплома государственного образца или хотя бы с выдачей сертификата. А также курсы с последующим трудоустройством.