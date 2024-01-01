Курсы по программированию — Рейтинг школ 2024

Решив стать айтишником, нужно быть готовым к тому, что учиться придется постоянно. Недостаточно закончить курсы IT или даже получить диплом университета по специальности, связанной с программированием, нужно будет постоянно совершенствовать свои знания и практические навыки. В подборку вошли самые лучшие курсы программирования, которые могут оказаться полезными, как начинающим, так и опытным мидл специалистам.
Какой язык программирования выбрать
На настоящий момент из десятков тысяч языков программирования активно используется не более 20. Чтобы стать успешным программистом, достаточно в совершенстве выучить один часто используемый на практике язык. Но высокооплачиваемые профессионалы, как правило, знают не менее 2-3.
Выбрать язык для изучения непросто, так как универсального решения не существует. Каждый язык имеет сильные и слабые стороны, а также предпочтительную сферу применения. Поэтому сначала рекомендуется выбрать нишу, в которой планируется работать. При этом учитывайте собственные интересы и предпочтения:
- Тем, кому нравятся игры и их разработка, будет интересно работать в области геймдев (GameDev в англоязычной версии).
- Всегда любили математику и с удовольствием занимались исследованиями? Тогда стоит попробовать работать в Data Science.
- Любителям заниматься внешним оформлением, интересующимся маркетингом подойдет Frontend-разработка, а также работа с мобильными приложениями.
- Тем же, кого тонкости дизайна не занимают, зато интересует работа с серверной частью, с «железом», то лучшим выбором станет Backend- или Embedded-разработка.
- Не любите ничего создавать сами, зато с удовольствием ищите чужие ошибки? Таким людям прямая дорога в тестировщики.
Особенности языков
Нужно отметить, что все направления программирования схожи, но каждое имеет особенности. Определившись с профессиональной нишей, можно выбирать язык программирования. Рекомендации следующие:
- Пользовательский интерфейс (Фронтенд) требует знания JavaScript, также подойдут PHP или Perl. Также необходимо знать правила верстки web-страниц, то есть выучиться работать с HTML, CSS.
- Серверная часть (Бэкенд) – область программирования для работы в которой пригодится Python, Ruby, C++, PHP.
- Создание приложений для мобильных устройств невозможно без знания Java, Kotlin и C#, если планируется работать с Андроид. Для кодинга приложений для «яблочных» устройств следует учиться там, где преподают Swift и Objective-C для iOS.
- Тем, кто выбрал Embedded-разработку, стоит сосредоточиться на Java, C|C++, Ассемблер.
- Для занявшихся наукой о данных (Data Science) будут полезны Python и SAS.
По этому же принципу выбирают язык те, кто решил связать жизнь с другими сферами IT.
Определившись с направлением работы и выбрав язык, можно приступать к подбору лучших курсов программиста. И прежде всего, нужно определить свой уровень. Новичкам необходимо найти школу, где проводят обучение IT специалистов с нуля. Это позволит получить базовые знания, понять подходит ли выбранная специализация и стоит ли планировать продолжение учёбы в дальнейшем.
Тем, кто уже получил образование в университете по специальности «информационные технологии», начальные курсы покажутся скучными, так как база знаний у них уже есть. В этом случае нужно искать курсы айти, на которых предлагается повышение квалификации. Здесь уже не будут тратить время на объяснение азов, основное направление учеты – написание программ.
Серьезная школа программирования перед поступлением, скорее всего, предложит пройти тестирование, чтобы можно было определить уровень знаний.
Следующий шаг – выбор формата уроков. Вариантов два – очные курсы и уроки online. Офлайн курсы – это традиционный формат, но последнее время дистанционные занятия чрезвычайно популярны. Заочный формат имеет множество плюсов, самый существенный – нет привязки к месту. Можно поступить в образовательный центр в Москве, проживая за тысячи километров от столицы, в том числе и не в России. Главное, чтобы было подключение к интернету. К тому же легко можно подстроить расписание учебных занятий под рабочий график.
Остановившись на удаленном формате, можно выбрать удобную форму:
- Видео-лекции, видео-уроки. Плюс данного варианта – изучать материал можно в любое время и в любом объеме. Минус – необходима высокая степень мотивации. Кроме того, нет обратной связи с преподавателем, нет возможности задать вопросы. Кроме того, нет практических заданий.
- Вебинары – лекции онлайн. Занятия проводятся в реальном времени, в программе, как правило, презентации, опросы, ответы на вопросы. Плюс варианта – интерактивный формат, слушатели вовлечены в процесс, могут выразить свое мнение, переспросить, если что-то непонятное. После вебинара, как правило, слушателям доступна запись, чтобы к повторению материала можно было вернуться в любой момент. Минусы – привязка по времени, кроме того, низкая эмоциональная связь с обучающиеся.
- Индивидуальные занятия, проходящие дистанционно. Формат подходит, как начинающим, так и продолжающим обучение. Плюс – индивидуальный подход, преподаватель видит, как ученик осваивает программу и корректирует её с учетом этих особенностей.
- Интенсивы или экспресс тренинги (семинары). Занимают несколько дней, направлены на изучение одного вопроса. Как правило, содержат информационную выжимку для дальнейшей самостоятельной учебы, рассчитан на быструю прокачку навыков. Такие интенсивы нередко проводятся для сотрудников за счет компании для переподготовки и при изучении новых технологий. Новичкам на интенсивы записываться не рекомендуется. Быстрое погружение в среду – это хорошее решение, но только если у человека уже есть «база». Начинать стоит с традиционного формата – объяснение теории, практика, домашняя работа с последующей проверкой.
Следующий шаг – принятие решения о том, будут ли проходить занятия один на один с преподавателем или в группе. Тут многое зависит от темперамента и способностей. Кроме того, для группового обучения важно, чтобы все студенты были на одном уровне, чтобы можно было двигаться в одинаковом темпе.
Имеет ли смысл учиться на бесплатных курсах? Если планируется начать программировать с нуля, то можно посоветовать пройти именно бесплатные курсы, чтобы познакомиться с профессией. Так же, такие курсы будут полезны ребенку или даже старшему школьнику, чтобы определиться с направлением дальнейшего обучения.
Но следует учитывать, что на бесплатных платформах, как правило, устаревшие материалы, нет общения с преподавателем и проверки домашних заданий. Тем, кто желает пройти полный курс, лучше отучиться на платных курсах. А с выбором поможет наш рейтинг.
ТОП-25: Самых лучших курсов по программированию – Рейтинг 2024 года
Место
Курс
Описание
Срок обучения
Cтоимость
Курс предлагает обучение востребованной профессии Python-разработчика за 10 месяцев, включая много практических заданий, поддержку наставника, выполнение проектов, помощь с трудоустройством, доступ к учебным материалам навсегда, но может быть сложным для новичков в выполнении домашних заданий и требовал бы расширения теоретической части, курс рассчитан на обучение начинающих программистов с нуля.
10 месяцев
Курс от Skillbox позволяет быстро освоить популярный фреймворк веб-разработки, обучая созданию приложений, установке плагинов, отладке и решению практических задач, с бонусом в виде бесплатного доступа к платформе для изучения английского языка на 12 месяцев. Подходит для новичков и студентов с опытом работы в PHP.
4 месяца
Предназначен для желающих научиться программировать внешнюю сторону сайтов (фронтенд-разработчиков), предлагает изучение языка JavaScript и выполнение практических проектов, доступ к тренажерам и гибкий график обучения, но может потребоваться самостоятельное изучение некоторых вещей. Курс подходит для новичков и программистов, желающих сменить направление работы.
15 месяцев
4
Курс предназначен для подростков в возрасте 14-16 лет включает 72 занятия по 2 академических часа, где они изучают основы программирования на Python, создание ботов для Telegram и Discord, а также разбираются с чтением технической документации, при этом записи уроков остаются доступными, что позволяет просматривать их в любое время.
12 месяцев
5
Курс предназначен для новичков, и на нем студенты осваивают основы программирования, изучают языки HTML и JavaScript, создают веб-приложения, работают с Git, и получают поддержку менторов, а по завершении обучения они получают карьерные консультации и помощь в составлении портфолио и резюме.
2 месяца
6
В курсе студенты узнают, как связать события в игре единым сюжетом, изучат основные этапы создания игры с учетом жанра, научатся оформлять документацию и планировать работу в команде, а также системно подходить к изложению сюжета игры, анализировать используемые механики и понимать ограничения, которые они накладывают на нарратив.
3 месяца
7
Курс по программированию и фреймворку Rails предназначен для работающих людей с гибким графиком, предлагает видео лекции, домашние задания с автопроверкой, доступ к преподавателю, еженедельные вебинары, много практики и подготовку к собеседованиям.
12 месяцев
8
Этот практический курс предназначен для изучения JavaScript и подходит программистам, заинтересованным в frontend-разработке, предлагает актуальные материалы, наставника, выполнение реальных проектов, четкую структуру и гарантированную поддержку после окончания курса, однако требует высокой интенсивности и выполнения заданий перед переходом к следующему модулю.
4 месяца
9
Этот продвинутый курс предназначен для фронтенд-разработчиков, предлагает насыщенную и разнообразную программу на основе практики, качественную поддержку, возможность получения налогового вычета, но рассчитан на профессионалов с хорошими знаниями и не предоставляет помощь в трудоустройстве. Курс подойдет для разработчиков, стремящихся повысить свой уровень и перейти на следующую ступень профессионального мастерства.
5 месяцев
10
Обучение доступно в онлайн формате и предлагают обучение верстке страниц и добавлению анимации, включая языки разметки и оформления стилей, адаптивную верстку, живые трансляции занятий, чат с преподавателем, записи уроков, выдачу сертификата, но могут возникать проблемы с переносом занятий и отзывом от технической поддержки, курс рассчитан на новичков, желающих начать работу в верстке веб-сайтов.
3 недели
11
Курс позволяет освоить профессию тестировщика с нуля, предлагая онлайн занятия в формате вебинаров, записи занятий, наставников и помощь с трудоустройством, при доступной стоимости обучения, но с отсутствием мобильной версии и длительной проверкой домашних заданий.
12 месяцев
12
Курс по сайтостроению с использованием конструктора Tilda предлагает знакомство с основами создания и оформления сайтов, создание рабочих веб-страниц, изучение базовых интеграций, отличается недорогой стоимостью, предоставляет именной сертификат, отзывчивого куратора, практическую отработку заданий, неограниченный доступ к материалам, но может иметь технические накладки и привлекать навязчивые звонки «продажников» после завершения обучения. Курсы подходят как для новичков, так и для программистов, работающих в других направлениях.
1,5 месяца
13
Курс по регулярным выражениям предназначен для программистов, владеющих JavaScript, и поможет им быстрее находить нужную информацию, использовать правильные методы решения задач, успешно проходить собеседования, предлагает интересные упражнения, системную подачу материала и отзывчивую техническую поддержку, но требует интенсивной нагрузки и выдает только сертификаты, не выдавая дипломов об образовании.
Учеба в индивидуальном режиме
14
Курс предназначен для подростков в возрасте 11-14 лет и научит их основам программирования на Python, созданию простых ботов и их запуску для игр, развлечений и общения, доступен в онлайн и офлайн форматах, требует наличие компьютера с определенными системными требованиями, предлагает интересные занятия и хорошие знания и навыки, но не предоставляет первый бесплатный урок и накопительные скидки.
От 3 месяцев (зависит от темпа усвоения материала)
15
Курс позволяет быстро научиться верстке сайтов, предоставляя 10 предзаписанных вебинаров, самостоятельное изучение теории, выполнение заданий с обратной связью от преподавателя и получение сертификата по завершении, но требует сильной мотивации, так как отсутствует контроль и поддержка, а проверка заданий может занимать время.
10 вебинаров
16
Эта серия мастер-классов посвящена настройке и эксплуатации СУБД MySQL, где студенты узнают, как правильно устанавливать и настраивать MySQL для работы с разной нагрузкой, писать эффективные запросы, а также создавать надежную инфраструктуру MySQL, а курсы рассчитаны на практикующих разработчиков, DevOps-инженеров и руководителей технических отделов с базовыми знаниями работы с MySQL.
Учеба в индивидуальном режиме
17
Студенты на практике научатся организовывать нагрузочное тестирование, осваивая навыки написания скриптов, мониторинга метрик, планирования проведения тестирования для разных ситуаций, а также изучая методики и отчетность, причем практические задания будут проводиться на стендах партнеров курса.
4 месяца
18
Курс предлагает обучение языку программирования Java и разработке больших проектов в течение 10 месяцев и 650 часов, обеспечивая студентам поддержку наставников и проверку работ практикующими программистами.
10 месяцев
19
Данный видеокурс посвящен изучению JavaScript - самого популярного языка для фронтенд-разработки; он состоит из 24 уроков, общей продолжительностью 6 часов 46 минут, но для освоения материала необходима серьезная самостоятельная работа.
24 урока
20
Программа основана на практике и предлагает множество практических задач для изучения базовых конструкций языка C++; курс бесплатный, состоит из 12 уроков, включает введение в язык, базовые понятия, знакомство со средой разработки и стандартными алгоритмами STL, а также предоставляет возможность пройти 4 теста и решить 116 интерактивных задач.
12 уроков
21
Для разработчиков, желающих освоить создание приложений для iPhone, и включает знакомство с языком программирования Swift; для успешного прохождения курса необходим опыт программирования и знание основных концепций, таких как переменные, циклы, классы и функции, а также требуется компьютер Mac с определенной операционной системой; курс предоставляет доступ к видеороликам с инструкциями и практическими упражнениями, позволяющими выполнить реальные проекты, а инструкции для загрузки созданных приложений на iPhone или iPad предоставляются в конце курса.
1 месяц
22
Базовый курс предназначен для изучения языка программирования PHP с нулевого уровня и включает подробное изучение основ, необходимых для дальнейшего прогресса, а к концу обучения студенты смогут создавать простые сайты; курс состоит из 10 видеолекций, каждая из которых посвящена отдельной теме, и предоставляет базовые инструменты для дальнейшего развития в программировании.
14 часов
23
Подойдет для желающих начать изучение веб-разработки и включает знакомство с языком PHP, основами работы веб-приложений, создание простого сайта, его усовершенствование и размещение в интернете, предоставляя надежную базу для дальнейшего роста в профессии; курс осуществляется в формате видеокурса, студенты посещают уроки онлайн, получают записи и выполняют практические задания, а по окончании обучения выдается сертификат.
13 уроков
24
Курс разработан для отработки навыков программирования на C++ среднего уровня сложности, включая работу с памятью, использование стандартной библиотеки и шаблонов, а также ознакомление с возможностями диалектов C++11/C++14; курс включает 12 уроков, 53 контрольных теста и 7 задач, и предназначен для взрослых студентов, уже владеющих основами C | C++ программирования.
12 уроков
25
Курс предназначен для опытных разработчиков, которые хотят повысить свои навыки в backend-разработке. Программа включает систематизацию знаний, разработку реальных проектов и работу в команде.
6 месяцев
25. «Мидл python-разработчик» от Яндекс Практикум
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
110 000 руб.
В рассрочку
от 18 000 ₽/мес
Длительность обучения
от 6 месяцев
Занятость
от 10 ч/нед.
Подтверждающие документы
Диплом
Помощь с поиском работы
Есть
Оценки сервисов:
Курс программирования рассчитан на разработчиков, знакомых с Python и желающих повысить профессиональный уровень Вводной части для знакомства с языком нет, начинаются занятия сразу с разработки программного обеспечения. Цель – обучиться решать сложные задачи backend-разработке на Python.
В программе систематизация и углубление теоретических знаний, разработка реального проекта, работа в команде. Разработчики, которые решат закончить данный курс, смогут пополнить резюме сложными проектами, что повысит шансы на получение высокооплачиваемой работы.
Курс рассчитан на полгода, в неделю предлагается 20 недель занятий. 90% времени отведено практике, студенты заняты решением коммерческих задач. Написанные во время учебы код – это уровень опытного кодировщика уровня мидл.
Во время учебы студенты работают с наставником, который не только отвечает на вопросы и помогает повысить профессиональный уровень. Организационные моменты решает куратор. После окончания курсов выдается сертификат.
Курс рассчитан на практикующих разработчиков, занимающихся системным программированием на Python.
Яндекс.Практикум – это онлайн-образовательная платформа, предоставляющая возможность обучаться различным IT-направлениям. Школа была создана компанией Яндекс, одним из крупнейших технологических гигантов в России.
В Яндекс.Практикуме предлагаются интенсивные онлайн-программы по разным профессиям, таким как веб-разработчик, аналитик данных, дизайнер интерфейсов и другие. Программы основаны на практическом подходе, акцентируя внимание на реальных проектах и задачах, чтобы студенты могли получить реальный опыт работы в выбранной области.
Студенты имеют возможность изучать материалы в удобное для них время, а также получать обратную связь от опытных наставников-профессионалов. Обучение проходит в формате онлайн-курсов, включающих видеоуроки, практические задания и проекты, а также дополнительные материалы для самостоятельного изучения.
Яндекс.Практикум придерживается принципа “обучение до трудоустройства”, поэтому после окончания программы студентам помогают найти работу или стажировку в IT-индустрии. Также предоставляются услуги по развитию карьеры, включая подготовку к собеседованиям и сопровождение в поиске работы.
Онлайн-школа Яндекс.Практикум является популярным выбором для тех, кто хочет получить практические навыки в IT-сфере и успешно начать карьеру в этой области.
- Вступительный тест.
- Интро-модуль.
- Сервисы Admin Panel + ETL.
- Сервис Async API.
- Сервис авторизации.
- Сервис UGC.
- Сервис нотификации.
- Дипломный проект.
- Программа трудоустройства.
24. «Углублённое программирование на C/C++» от Stepik
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
Бесплатно
Длительность обучения
12 уроков
Занятость
22+ акад. часа видеоматериалов
Подтверждающие документы
Сертификат Stepik
Помощь с поиском работы
Нет
Оценки сервисов:
Курс разработан для отработки умений и навыков программирования на C++ среднего уровня сложности. Студенты смогут научиться эффективной работе с памятью, займутся практическим кодированием с применением стандартной библиотеки C++ и шаблонов, познакомятся с возможностями диалектов C++11/C++14.
Поступающие должны уверенно владеть основы языка, уметь работать с одной из систем контроля вариантов и управления исходным кодом.
Курс программирования состоит из 12 уроков, 53 контрольных тестов и 7 задач, которые нужно решить в интерактивном режиме.
Курс подойдет для взрослых и студентов, имеющих начальные знания в области программирования на языках С |С++.
Stepik – это онлайн-платформа для образования, которая предлагает широкий спектр курсов по различным тематикам. Она была создана российскими учеными и преподавателями с целью сделать образование доступным и эффективным для всех.
На платформе Stepik можно найти курсы по таким областям, как программирование, математика, физика, языки программирования, анализ данных, машинное обучение и многим другим. Курсы разработаны опытными преподавателями и экспертами в соответствующих областях.
Учебный процесс на Stepik основан на видеоуроках, интерактивных заданиях, тестировании и форумах для общения и обратной связи со студентами. Платформа также предоставляет возможность создания собственных курсов для преподавателей и экспертов, что позволяет им поделиться своими знаниями и опытом с широкой аудиторией.
Одним из преимуществ Stepik является бесплатность большинства курсов, что делает их доступными для всех желающих. Кроме того, платформа предлагает сертификаты об окончании курсов, которые можно использовать при поиске работы или продолжении образования.
Stepik является популярным выбором для самообразования и дополнительного обучения, благодаря своему широкому выбору курсов, качественным материалам и возможности общения с экспертами и другими студентами.
Углубленное программирование на языке C
- Вводный урок курса
- Организация и использование оперативной памяти. Часть 1
- Организация и использование оперативной памяти. Часть 2
- Основы многопоточного программирования. Вопросы качества кода
Объектная модель языка C++. Обобщенное программирование
- Объектно-ориентированное программирование. Часть 1
- Объектно-ориентированное программирование. Часть 2
- Шаблоны классов Обобщенное и безопасное программирование
Библиотеки промышленной разработки
- Практическое введение в STL
- Функциональное программирование. Практическое введение в Boost
Шаблоны проектирования. Основы промышленной разработки
- Принципы и шаблоны объектно-ориентированного проектирования
- Идиоматика C++. Основы рефакторинга и качество исходного кода. С
- Заключительный урок
23. «Веб разработка-быстрый старт» от GeekBrains
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
87 480 руб.
В рассрочку
от 2 430 ₽ в месяц
Длительность обучения
от 9 месяцев
Занятость
от 10 ч/нед.
Подтверждающие документы
Диплом
Гарантия трудоустройства
Есть
Оценки сервисов:
Формат занятий – видеокурс. Студенты посещают уроки онлайн и получают записи занятий, выполняют практические задания. Есть чат для общения с одногруппниками и преподавателем. По завершении обучения выдается сертификат.
Для начинающих программистов, дающий ускоренный старт в профессии.
GeekBrains – это онлайн-школа, специализирующаяся на обучении IT-навыкам и цифровым технологиям. Школа предлагает широкий спектр курсов по различным областям, включая программирование, веб-разработку, дизайн, аналитику данных и многие другие.
На платформе GeekBrains студенты могут изучать материалы в удобное для них время, выбирая подходящий темп обучения. Курсы разработаны опытными преподавателями и профессионалами в своих областях, что обеспечивает высокое качество образования.
Обучение на GeekBrains проходит в интерактивной форме с использованием видеоуроков, практических заданий и тестов. Кроме того, студенты имеют возможность общаться с преподавателями и другими студентами, задавать вопросы и обсуждать темы на форумах и в чатах.
GeekBrains также предоставляет дополнительные возможности для студентов, включая онлайн-хакатоны, мастер-классы и участие в проектах с реальными заказчиками. Это помогает студентам применить полученные знания на практике и развить свои профессиональные навыки.
Школа GeekBrains является популярным выбором для тех, кто хочет начать карьеру в IT-сфере или расширить свои знания и навыки в сфере цифровых технологий. Благодаря своей практической направленности и возможности общения с экспертами, GeekBrains предоставляет студентам реальные возможности для развития в сфере информационных технологий.
- Введение в программирование
- Введение в контроль версий
- Видеокурс
- Знакомство с языками программирования + Практикум
- Знакомство с веб технологиям
- Знакомство с языком Python
- Погружение в Python
- Фреймворки Flask и FastAPI
- Фреймворк Django
- Контроль версий – углубленно
- Видеокурс
- Знакомство с базами данных
- Базы данных и SQL
- Дипломная работа
22. «PHP базовый курс» от Александр Шлейко
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
Бесплатно
Длительность обучения
10 видео лекций
Занятость
---
Подтверждающие документы
нет
Гарантия трудоустройства
нет
Оценки сервисов:
Базовый курс программирования для изучения языка программирования на PHP с «нуля». В нём подробно разбираются основы, без которых невозможно двигаться дальше. К концу обучения студенты смогут создавать простые сайты.
Изучив азы на этом курсе, высокооплачиваемым компьютерщиком, не станешь, но получишь все базовые инструменты, после чего можно будет двигаться дальше.
Форма – 10 лекций в видеоформате, каждая посвящено отдельной теме. Цель курса – обучать студентов базовым навыкам работы с PHP. Чтобы обучение пошло быстрее, желательно, чтобы студенты имели представление о html-разметке, эти знания можно приобрести самостоятельно при помощи бесплатных ресурсов в интернете.
Предназначен для учеников всех возрастов (возрастное ограничение 12+)
Александр Шлейко
Автор изучает языки программирования с самой школы и владеет PHP и JavaScript. Специализируется на разработке интерфейсов и программировании на фреймворке Yii2. Кроме того, автор занимается разработкой на Node.js. В настоящее время он работает в Яндексе и уже более года преподает онлайн базовые и продвинутые курсы программирования.
- Раздел 1: Организация рабочего места
- Раздел 2: Введение в PHP
- Раздел 3: Управляющие конструкции PHP
- Раздел 4: Строки и массивы, Foreach
- Раздел 5: Функции и области видимости переменных
- Раздел 6: Обработка данных запроса. $_GET и $_POST
- Раздел 7: Работа с файлами
- Раздел 8: Работа с базой данных
- Раздел 9: Cookies и сессии
Нет отзывов в публичном доступе
21. «Intro to iOS App Development with Swift» от Udacity
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Стоимость обучения
Бесплатно
Длительность обучения
1 месяц
Занятость
Самостоятельный прогресс
Подтверждающие документы
Сертификат программы Nanodegree
Помощь с поиском работы
Нет
Оценки сервисов:
Курс для разработчиков, желающих научиться создавать приложения для iPhone. Цель – познакомить учеников с языком программирования Swift. Для успешной учебы необходимо иметь опыт программирования, знать, что такое переменные, циклы, классы, функции. Кроме того, для учебы требуется компьютер Mac с OS X 10.10 (как минимум, более поздние версии подойдут).
А вот наличие iPhone или iPad не обязательно, для практических занятий используется компьютерный стимулятор функций мобильного устройства. Но в конце будут даны инструкции по загрузке созданного приложения на iPhone или iPad.
Студенты получают доступ к видеороликам к инструкциям к выполнению практических упражнений.
Подойдет для начинающих программистов, делающих первые шаги в профессии.
Udacity – это онлайн-образовательная платформа, специализирующаяся на предоставлении курсов по техническим и профессиональным навыкам. Школа сотрудничает с ведущими компаниями и экспертами в различных областях, чтобы предложить студентам актуальные и востребованные курсы.
На платформе Udacity предлагается широкий спектр программ, включающих области, такие как искусственный интеллект, машинное обучение, разработка программного обеспечения, анализ данных, цифровой маркетинг и многое другое. Курсы разработаны профессионалами в соответствующих областях, что обеспечивает высокое качество материалов и обучения.
Учебный процесс на Udacity основан на видеоуроках, практических заданиях, проектах с реальными сценариями и интерактивных квизах. Курсы структурированы таким образом, чтобы студенты могли развивать свои практические навыки и применять полученные знания на практике.
Одной из особенностей Udacity является акцент на разработке проектов и создании портфолио. Студенты имеют возможность работать над реальными задачами и применять свои навыки на практике, что помогает им улучшить свою конкурентоспособность на рынке труда.
Udacity также предлагает поддержку студентам в форме обратной связи от опытных наставников и форумов для общения и обсуждения. Кроме того, платформа предоставляет сертификаты об окончании программ, которые признаются в индустрии и могут быть использованы при поиске работы или продвижении по карьерной лестнице.
Udacity является популярным выбором для тех, кто стремится развиваться в технических областях и получить конкретные навыки, необходимые на рынке труда. Благодаря своей практической направленности и сотрудничеству с ведущими компаниями, Udacity предоставляет студентам возможность достичь успеха в своей профессиональной сфере.
- Введение в Swift и Xcode: инструменты iOS
- Структура приложения iOS: AutoLayout и кнопки
- Использование ViewControllers для создания приложения с несколькими представлениями
- Как записывать звук и использовать шаблон проектирования и делегирования
- Воспроизведение звука и добавление звуковых эффектов
20. «Введение в программирование C++» от Stepik
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Стоимость обучения
Бесплатно
Длительность обучения
12 уроков
Занятость
2 часа 39 минут видео
4 теста
Подтверждающие документы
Сертификат Stepik
Помощь с поиском работы
Нет
Оценки сервисов:
Программа обучения основана на практике, во время учебы студентам предлагается множество практических задач, используя базовые конструкции языка C++. Курс будет полезен начинающим программистам, которые планируют погрузиться в изучение предмета.
В программе – введение в язык, изучение базовых понятий, знакомство со средой разработки, стандартные алгоритмы STL. Курс бесплатный, приступить к занятиям можно в любой момент. Работать придется самостоятельно.
В программе 12 уроков, каждый из которых посвящен отдельной теме. Кроме того, в программе 4 теста и 116 интерактивных задач.
Курс для начинающих программистов, имеющих начальные навыки в профессии, как минимум, на уровне знания школьной программы информатики.
Stepik – это образовательная онлайн-платформа, которая предоставляет широкий спектр курсов по различным тематикам. Создана российскими учеными и преподавателями с целью сделать образование доступным и эффективным для всех.
На платформе Stepik можно найти курсы по таким областям, как программирование, математика, физика, языки программирования, анализ данных, машинное обучение и другие. Курсы разработаны опытными преподавателями и экспертами в соответствующих областях.
Учебный процесс на Stepik основан на видеоуроках, интерактивных заданиях, тестировании и форумах для общения и обратной связи со студентами. Платформа также предоставляет возможность создания собственных курсов для преподавателей и экспертов, позволяя им делиться своими знаниями и опытом с широкой аудиторией.
Одним из преимуществ Stepik является бесплатность большинства курсов, что делает их доступными для всех желающих. Кроме того, платформа предлагает сертификаты об окончании курсов, которые можно использовать при поиске работы или продолжении образования.
Stepik пользуется популярностью в качестве средства самообразования и дополнительного обучения благодаря своему широкому выбору курсов, качественным материалам и возможности общения с экспертами и другими студентами.
- Вводное занятие
- Знакомство со средой разработки
- Целые числа
- Условный оператор
- Цикл while
- Действительные числа
- Цикл for и массивы
- Двумерные массивы
- Функции и рекурсия
- Строки и символы
- Словари и множества
- Стандартные алгоритмы STL
19. «Основы JavaScript» от LOFTBLOG
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
Бесплатно
Длительность обучения
14 уроков
Занятость
02:16 мин.
Подтверждающие документы
нет
Гарантия трудоустройства
нет
Оценки сервисов:
Видеокурс посвящен изучению самого популярного языка для фронтенд-разработчика – JavaScript. Ученикам предлагается 14 уроков, общая протяженность видео занятий – 2 часа 16 минут. Но для усвоения материала требуется серьезная самостоятельная работа.
Курс для начинающих и практикующих программистов, требует наличия серьезной мотивации, так как не предполагает никакого контроля и поддержки со стороны преподавателей.
LOFTBLOG – это онлайн-школа, которая предлагает обучение в области дизайна и digital-маркетинга. Школа ориентирована на развитие творческого мышления и практических навыков студентов.
LOFTBLOG предлагает разнообразные курсы, охватывающие такие темы, как графический дизайн, веб-дизайн, UX/UI-дизайн, видеомонтаж, контент-маркетинг, реклама в социальных сетях и другие. Курсы разработаны экспертами в соответствующих областях, что обеспечивает высокое качество образования.
Учебный процесс на LOFTBLOG основан на онлайн-лекциях, практических заданиях, кейсах и проектах. Студенты имеют возможность работать с профессиональным программным обеспечением и инструментами, используемыми в индустрии, чтобы получить реальный опыт работы в своей области.
Одним из преимуществ является наличие активного сообщества студентов и преподавателей. Студенты могут общаться, задавать вопросы и обсуждать темы на форумах, а также получать обратную связь от экспертов и профессионалов в своей области.
LOFTBLOG также предоставляет дополнительные ресурсы для развития студентов, такие как мастер-классы, вебинары и возможность участия в проектах реальных клиентов. Это помогает студентам применить свои знания на практике и развить свои профессиональные навыки.
LOFTBLOG является популярным выбором для тех, кто хочет развиваться в области дизайна и digital-маркетинга. Благодаря своему фокусу на практике и активному сообществу, LOFTBLOG предоставляет студентам реальные возможности для успешной карьеры в креативных и цифровых сферах.
- Введение
- Типы данных
- Оператор If
- Оператор For
- Функции
- Область видимости и замыкания
- Всплытие
- Типы объявления функций
- Стрелочные функции
- Let
- Const
- Объекты
- Массивы
- Заключение
18. «Java-разработчик» от Яндекс Практикум
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
147 000 руб.
В рассрочку
7 561 ₽/мес
Длительность обучения
10 месяцев
Занятость
от 15 ч/нед.
Подтверждающие документы
Диплом или сертификат
Помощь с поиском работы
Есть
Оценки сервисов:
Java-разработчик – востребованная специальность, этот специалист создает банковские оперативные системы, сервисы для поиска, работает с обработкой информации и решает множество других практических задач.
За 10 месяцев и 650 часов учебы студенты освоят язык Java и создадут несколько больших и достаточно сложных проекта. Программа поделена на двух отдельные отрезки, посвященные отдельной теме. В течение двух недель студенты изучают теорию по заявленной теме, решают практические задачи и выполняют самостоятельную работу. После сдачи работы, можно переходить к другой теме. Для выполнения практических заданий студентам доступен онлайн-тренажер.
Поддержку в учебе оказывают наставники, работу проверяют эксперты – практикующие программисты.
Курс программирования подойдет начинающим, имеющим полное среднее образование и возможность посвящать учебе не менее 15 часов в неделю.
Яндекс.Практикум – это онлайн-образовательная платформа, предоставляющая возможность обучения в различных направлениях информационных технологий. Эта школа была создана компанией Яндекс, одним из крупнейших технологических гигантов в России.
В Яндекс.Практикуме предлагаются интенсивные онлайн-программы по различным профессиям, таким как веб-разработчик, аналитик данных, дизайнер интерфейсов и другие. Программы основаны на практическом подходе, акцентируя внимание на реальных проектах и задачах, чтобы студенты могли получить реальный опыт работы в выбранной области.
Студенты имеют возможность изучать материалы в удобное для них время, а также получать обратную связь от опытных наставников-профессионалов. Обучение проходит в формате онлайн-курсов, включающих видеоуроки, практические задания и проекты, а также дополнительные материалы для самостоятельного изучения.
Яндекс.Практикум придерживается принципа “обучение до трудоустройства”, поэтому после окончания программы студентам помогают найти работу или стажировку в сфере информационных технологий. Также предоставляются услуги по развитию карьеры, включая подготовку к собеседованиям и сопровождение в поиске работы.
Онлайн-школа Яндекс.Практикум является популярным выбором для тех, кто желает получить практические навыки в сфере информационных технологий и успешно начать карьеру в этой области.
- Бесплатный модуль 15 часов
- Основы Java (бесплатная часть)
- Java Core: введение
- Промежуточный модуль
- Каникулы 1 неделя
- Java Core: продолжение
- Промежуточный модуль
- Spring Boot и работа с базами данных
- Каникулы
- Spring, ORM и работа на сервере
- Подготовка к собеседованию и дипломный проект
- Карьерный трек
- Трудоустройство. Новые возможности
17. «Нагрузочное тестирование» от OTUS
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
101 700 руб.
В рассрочку
можно
Длительность обучения
4 месяца
Занятость
4 ч/нед.
Подтверждающие документы
Сертификат
Помощь с поиском работы
Нет
Оценки сервисов:
Цель обучения – научить студентов на практике организовывать нагрузочное тестирование, в программе:
- написание скриптов;
- мониторинг метрик;
- планирование проведения тестирования для разных ситуаций;
- методики и отчетность.
Практические задания проходят на стендах партнеров.
Обучение подойдет для людей, имеющих базовые знания в тестировании и программировании. Также желательны базовые знания в сфере аппаратных характеристик компьютеров.
OTUS – это онлайн-школа, специализирующаяся на обучении программированию и разработке программного обеспечения. Школа предлагает широкий спектр курсов и программ, чтобы помочь студентам приобрести необходимые навыки и знания для успешной карьеры в сфере информационных технологий.
OTUS предлагает курсы по различным технологиям и языкам программирования, включая Python, Java, JavaScript, Ruby и другие. Курсы разработаны опытными преподавателями и практиками, чтобы обеспечить актуальность и релевантность материалов.
Учебный процесс на OTUS основан на комбинации видеоуроков, практических заданий, лабораторных работ и проектов. Студенты могут получить практический опыт, работая над реальными проектами, что помогает им развить свои навыки и применить их на практике.
OTUS также предоставляет дополнительные ресурсы для поддержки студентов, включая онлайн-трансляции лекций, форумы для общения и обратной связи, а также возможность консультироваться с преподавателями и экспертами в области программирования.
Школа OTUS известна своим профессионализмом и фокусом на качестве образования. Она является популярным выбором для тех, кто стремится развиваться в области программирования и получить фундаментальные знания, необходимые для успешной карьеры в IT-индустрии.
Благодаря своему практическому подходу и актуальным программам обучения, OTUS предоставляет студентам реальные возможности для роста и достижения успеха в сфере программирования и разработки программного обеспечения.
- Бесплатный модуль 15 часов
- Основы Java (бесплатная часть)
- Java Core: введение
- Промежуточный модуль
- Каникулы 1 неделя
- Java Core: продолжение
- Промежуточный модуль
- Spring Boot и работа с базами данных
- Каникулы
- Spring, ORM и работа на сервере
- Подготовка к собеседованию и дипломный проект
- Карьерный трек
- Трудоустройство. Новые возможности
16. «MYSQL: тюнинг и масштабирование проекта» от Слёрм
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
10 000 руб.
В рассрочку
нет
Длительность обучения
от 6 месяцев
Занятость
В индивидуальном режиме
Подтверждающие документы
нет
Помощь с поиском работы
нет
Оценки сервисов:
Серия мастер-классов по настройке и эксплуатации СУБД MySQL. Во время учебы студенты научатся:
- ставить и настраивать MySQL для работы с разной степенью нагрузки;
- писать быстрые запросы для MySQL;
- строить устойчивую к сбоям инфраструктуру MySQL;
Автор и ведущий мастер-классов – Владимир Федорков.
Курсы подойдут практикующим разработчикам, DevOps-инженерам, руководителям техотделов. Необходимо базовое знание работы с MySQL.
Слёрм – это онлайн-школа, которая специализируется на обучении программированию и разработке программного обеспечения. Школа предлагает разнообразные курсы и программы, чтобы помочь студентам получить необходимые навыки и знания для успешной карьеры в сфере информационных технологий.
Слёрм предлагает обучение по различным технологиям и языкам программирования, включая Python, Java, JavaScript, Ruby и другие. Курсы разработаны опытными преподавателями и практиками, чтобы гарантировать актуальность и релевантность материалов.
Учебный процесс в Слёрм основан на сочетании видеоуроков, практических заданий, лабораторных работ и проектов. Студенты могут получить практический опыт, работая над реальными проектами, что помогает им развить свои навыки и применить их на практике.
Слёрм также предоставляет дополнительные ресурсы для поддержки студентов, включая онлайн-трансляции лекций, форумы для общения и обратной связи, а также возможность консультироваться с преподавателями и экспертами в области программирования.
Школа Слёрм известна своим профессионализмом и фокусом на качестве образования. Она является популярным выбором для тех, кто стремится развиваться в области программирования и получить фундаментальные знания, необходимые для успешной карьеры в сфере информационных технологий.
Благодаря своему практическому подходу и актуальным программам обучения, Слёрм предоставляет студентам реальные возможности для роста и достижения успеха в сфере программирования и разработки программного обеспечения.
- Ставим и тюним MySQL для работы с высокими нагрузками
- Версии MySQL и форки
- Как настраивать MySQL? Важные аспекты при установке и первоначальной настройке
- Как работает MySQL? Архитектура и настройки InnoDB
- Другие подсистемы хранения
- Что не нужно настраивать никогда
- MySQL tuner и другие скрипты автоматической настройки
- Учимся писать самые быстрые в мире запросы для MySQL
- Запросы в MySQL: что влияет на производительность?
- Как оптимизировать SELECT?
- Оптимизатор MySQL
- Selectivity и Cardinality – главные слова, которых никто не знает
- Кэш запросов в MySQL
- Оптимизация записи
- Работа с изменениями схемы
- Строим отказоустойчивую инфраструктуру для MySQL
- Работа MySQL под высокими нагрузками
- Масштабирование MySQL
- Функциональное шардирование
- Горизонтальное шардирование
- Репликация в MySQL
- Master-Master репликация
- Инструменты объединения MySQL в кластеры (Galera, Group Replication)
- Маршрутизация запросов и ProxySQL
- Управление репликацией: MHA и Orchestrator
- Бэкап и восстановление
15. «Верстка сайтов» от Среда обучения
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
4 000 руб.
В рассрочку
Нет
Длительность обучения
10 вебинаров
Занятость
Видеолекции можно смотреть в любое время
Подтверждающие документы
Сертификат
Помощь с поиском работы
Нет
Оценки сервисов:
Курс, позволяющий за короткий срок, научиться осуществлять верстку сайтов. Задания проходят так:
- после оплаты курса на указанный электронный адрес придет письмо с доступом к обучению;
- курс состоит из 10 предзаписанных вебинарах;
- изучать изложенную теорию необходимо самостоятельно;
- после изучения теории необходимо выполнить самостоятельное задание и отправить его на проверку;
- задание будет проверено преподавателем и возвращено с комментариями и советами;
- после того, как итоговое задание будет принято, будет выдан сертификат.
Подойдет для людей, имеющих базовые знания по информатике.
Среда обучения – это онлайн-школа, специализирующаяся на предоставлении образовательных курсов и программ в различных областях знаний. Школа стремится создать комфортную и доступную среду для обучения, предлагая гибкий график и высокое качество образования.
В Среде обучения представлен широкий выбор курсов, охватывающих такие области, как IT, программирование, дизайн, маркетинг, бизнес, личностное развитие и многое другое. Курсы разработаны опытными преподавателями и специалистами в соответствующих областях.
Учебный процесс на Среде обучения основан на интерактивных видеоуроках, практических заданиях, тестах и проектах. Студенты имеют возможность осваивать материал в своем собственном темпе, получать обратную связь от преподавателей и консультантов, а также общаться с другими студентами через форумы и чаты.
Особенностью Среды обучения является подход “обучение на практике”. Студенты имеют возможность применить полученные знания в реальных сценариях и проектах, что способствует их практическому опыту и развитию профессиональных навыков.
Среда обучения также предлагает дополнительные ресурсы и мероприятия, такие как вебинары, мастер-классы, онлайн-конференции и возможность участия в проектах с партнерами. Это помогает студентам расширить свои знания и умения в выбранной области и наладить контакты с профессионалами из индустрии.
Среда обучения – это популярный выбор для тех, кто ищет гибкое и качественное онлайн-образование. Благодаря своей практической ориентации, активному сообществу студентов и разнообразию предлагаемых курсов, Среда обучения предоставляет студентам возможность достичь успеха в своей области и достойно справиться с вызовами современного рынка труда.
- Основы веб-технологий
- Технология HTML
- Погружение в CSS
- Позиционирование элементов
- Теория шрифтов
- JavaScript и jQuery
- CSS-анимации и фильтры
- Адаптивная верстка
- Формы и псевдоэлементы
- Публикация проекта
14. «Боты на Python» от Coddy
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
от 18 000 руб.
В рассрочку
Нет
Длительность обучения
9 модулей (месяцев) 72 часа
Занятость
Гибкий график
Подтверждающие документы
Сертификат
Помощь с поиском работы
нет
Оценки сервисов:
Курс от детской школы программирования, рассчитан на подростков в возрасте 11-14 лет. Во время обучения ученики научатся создавать боты на языке Python. В программе:
- основы языка программирования Python;
- на практике смогут создать несложных ботов;
- запустят созданных ботов для дальнейшего использования (для игр, развлечений, общения с друзьями).
Для прохождения курса необходимо наличие компьютера, отвечающего заявленным системным требованиям:
- процессор – Intel Core i3 и более современные;
- ОП – 2ГБ и выше;
- видеокарта – любая с объёмом памяти не менее 500 МБ.
Занятия возможны индивидуально и в группах, в формате онлайн и офлайн. Филиалы школы есть в разных городах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Курс для подростков, делающих первые шаги в программировании.
Coddy – это онлайн-школа программирования, предназначенная для детей и подростков. Школа предлагает качественное образование в области информационных технологий, помогая молодым ученикам развить навыки программирования и компьютерной науки.
Основная цель Coddy – вдохновить и поддержать детей в изучении программирования и технических навыков. Они предлагают интерактивные онлайн-курсы, которые основаны на индивидуальном подходе к каждому ученику. Программа обучения Coddy разработана таким образом, чтобы быть интересной и занимательной для детей, с учетом их возраста и уровня навыков.
Coddy предлагает разнообразные курсы программирования, включая разработку игр, веб-разработку, создание мобильных приложений, робототехнику и многое другое. Курсы проводят опытные преподаватели, которые помогают ученикам освоить основные концепции программирования и применять их на практике.
Онлайн-платформа Coddy обеспечивает ученикам доступ к видеоурокам, интерактивным заданиям, практическим проектам и онлайн-поддержке преподавателей. Ученики также имеют возможность общаться с другими участниками сообщества Coddy, обмениваться опытом и задавать вопросы.
Coddy стремится сделать процесс обучения программированию увлекательным и доступным для всех детей, независимо от их предыдущего опыта. Они создают условия, в которых дети могут развивать творческое мышление, логическое мышление и пробуждать свою страсть к технологиям.
- Знакомство с языком программирования Python
- Переменные. Типы данных. Условные конструкции
- Циклы в Python
- Функции в Python. Практика программирования
- Библиотеки в Python
- Работа с запросами. Изучение запросов через библиотеку request
- Начало работы с ботами
- Создание первой игры. Регистрация на GitHub
- Скрываем токен и храним секреты
- Используем API для взаимодействия с внешними сервисами и приложениями
- Объединяем ботов вместе
- Завершение работы над ботом и публикация бота в интернет
- Виртуальное окружение
- Простой echo-бот в Телеграм
- Основа бота “Угадай мелодию”
- Завершение работы над ботом “Угадай мелодию”
- Автопостинг в каналы
- Сбор аналитики
- Встраиваемые боты
- Проектный урок. Создание собственных ботов
- Bot API v2: Кнопки и редактирование сообщений
- Специальные кнопки
- Автоматизируем работу в группах
- Машина состояний
- Основы Aiogram
- Работа с сообщениями в Aiogram
- Кнопки в Aiogram
- JSON и создание бота-кликера
- Роутеры
- Фильтры
- Знакомство с middleware
- Особые апдейты
- Машина состояний в Aiogram
- Создание бота-игры с графическим интерфейсом
- Завершение создания бота-игры
- Подведение итогов и презентация проектов курса
13. «Регулярные выражения для фронтендеров» от HTML Academy
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
6 500 руб.
В рассрочку
1 080 ₽/мес
Длительность обучения
Учеба в индивидуальном режиме
Занятость
Гибкие сроки
Подтверждающие документы
Нет
Помощь с поиском работы
Нет
Оценки сервисов:
Курс для изучения регулярных выражений, позволяющих быстрее искать нужную информацию. Это востребованный навык, повышающий ценность программиста, как профессионала. Для успешной учебы студент должен владеть JavaScript.
Новый навык позволяет:
- находить оптимальные пути решения задач;
- использовать правильные методы для решения;
- успешно проходить собеседования.
Разделы курса построены так, чтобы задания постепенно усложнялись. Курс предполагает самостоятельную работу в комфортном темпе. Начать учиться можно в любой удобный момент.
Помимо теории, студентам доступны кейсы – примеры решения типовых задач. А также практические задания для закрепления теории. Проверочные тесты позволяют убедиться, что материал усвоен полноценно.
Курс рассчитан на практикующих программистов, имеющих опыт работы с JavaScript.
HTML Academy – это онлайн-школа, специализирующаяся на обучении веб-разработке. Школа предлагает курсы и тренинги, которые помогают студентам освоить навыки разработки веб-сайтов и приложений, начиная с основ HTML и CSS и до продвинутых техник и инструментов.
Основная цель HTML Academy – предоставить студентам практические знания и навыки, необходимые для успешной работы в сфере веб-разработки. Курсы разработаны таким образом, чтобы быть легкими для понимания и доступными для всех уровней подготовки – от новичков до опытных разработчиков.
HTML Academy предлагает широкий выбор курсов, включающих в себя основы HTML и CSS, JavaScript, адаптивную и мобильную веб-разработку, а также использование фреймворков и инструментов, таких как React, Vue.js, Gulp и других. Курсы состоят из видеоуроков, практических заданий и проектов, которые позволяют студентам непосредственно применять полученные знания на практике.
Онлайн-платформа HTML Academy предоставляет студентам доступ к обучающим материалам, форумам для общения с преподавателями и другими студентами, а также системе поддержки для решения возникающих вопросов. Они также организуют мероприятия и вебинары, чтобы помочь студентам дополнительно расширить свои знания и навыки.
HTML Academy стремится сделать обучение веб-разработке удобным и доступным для всех, предоставляя студентам качественные материалы и поддержку от опытных преподавателей. Школа поощряет практическое применение знаний, чтобы студенты могли непосредственно развивать свои навыки и создавать реальные проекты.
- Вступление
- — Основные принципы использования регулярных выражений
- — Обзор базового инструментария и примеры использования
- — Методы для работы с регулярными выражениями
- — Базовый синтаксис регулярных выражений
- Одиночный символ. Наборы символов. Границы текста и границы слова. Чувствительность к регистру
- — Понятие символа и набора
- — Работа с регистром
- — Поиск с помощью символов и наборов
- Символьные селекторы
- — Разнообразие символьных селекторов и их отличия от символов
- — Ограничения символьных селекторов
- — Особенность работы в разных операционных системах
- Группировка, условия, сохранение состояния и обратные ссылки
- — Что такое группировка и как она работает в регулярных выражениях
- — Использование круглых и фигурных скобок
- Квантификаторы. Ограничения длины. Жадность квантификаторов
- — Понятие квантификаторов
- — Жадность и ограничение жадности
- — Более глубокое использование регулярных выражений
- Опережающие и ретроспективные проверки. Модификаторы
- — Что такое проверки и зачем они нужны
- — Понятие и использование модификаторов
- Хозяйке на заметку
- — Различия RegExp в JavaScript и серверных языках на базе библиотеки PCRE (Perl Compatible Regular Expression)
- — Плюсы и минусы регулярных выражений, скорость работы, обоснованность более точных паттернов
- — Регулярные выражения в командной строке, работа с именами файлов
- — Регулярные выражения в текстовых редакторах
12. «Создание Landing Page в Tilda» от Interra
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
2 790 ₽
В рассрочку
Нет
Длительность обучения
Гибкий график
Занятость
Короткие видеолекции
Подтверждающие документы
Именной сертификат
Помощь с поиском работы
Нет
Недорогой курс, стоимостью 10000 рублей, который знакомит студентов с основами сайтостроения, учит создавать посадочные страницы, используя конструктор Tilda. Навыки работы с конструктом – плюс к резюме digital-специалиста.
В программе:
- знакомство с принципами создания и оформления сайтов;
- создание полноценных рабочих веб-страниц;
- изучение базовых интеграций для расширения функциональных возможностей сайтов
Формат занятий:
- просмотр уроков на платформе;
- выполнение практических заданий;
- получение именного сертификата.
Автор – Максим Куратов. Если в течение 2 дней после начала занятий студент решит, что курс ему не подходит, можно оформить возврат средств в размере 100%.
Курсы для новичков и программистов, работающих в других направлениях.
Interra – это онлайн-школа, специализирующаяся на обучении иностранных языков. Школа предлагает широкий выбор курсов и программ, которые помогают студентам улучшить свои навыки в изучении иностранных языков и достичь высокого уровня владения языком.
Основная цель Interra – предоставить студентам эффективные методики и поддержку, необходимые для успешного изучения иностранных языков. Школа предлагает курсы для различных уровней – от начинающих до продвинутых, а также специализированные программы для развития навыков разговорной речи, грамматики, письма и аудирования.
Interra предлагает курсы по самым популярным иностранным языкам, таким как английский, испанский, французский, немецкий и другие. Курсы включают в себя интерактивные видеоуроки, упражнения на грамматику и словарный запас, аудиоматериалы для тренировки произношения и практические задания, чтобы студенты могли применять полученные знания на практике.
Онлайн-платформа Interra обеспечивает удобный доступ к учебным материалам и ресурсам, а также возможность общения с преподавателями и другими студентами. Школа использует современные методики и технологии для обучения, включая мультимедийные материалы, онлайн-тестирование и индивидуальные консультации.
Interra стремится создать поддерживающую и мотивирующую образовательную среду, где студенты могут развивать свои языковые навыки и достигать своих целей. Школа акцентирует внимание на коммуникативном аспекте изучения языков, стимулирует общение на языке, а также предоставляет возможность практиковаться в реальных ситуациях, чтобы студенты могли ощутить прогресс и достичь успеха в своем обучении.
- Знакомство с сайтостроением
- Регистрация в Tilda
- Способы создания сайтов на Tilda
- Дизайн первого (главного) экрана
- Блоки Tilda. Делаем сайт
- Работа с формами заявок
- Настройки сайта
- Интеграции с сервисами (аналитика, платежи, CRM) Создание системных страниц
- Создание системных страниц
11. «Специалист по тестированию» от Geekbrains
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
106 920 руб.
В рассрочку
от 2 970 ₽ в месяц
Длительность обучения
12 месяцев
Занятость
12 ч/нед.
Подтверждающие документы
Диплом
Гарантия трудоустройства
Есть
Оценки сервисов:
Чтобы освоить профессию тестировщика с нуля, достаточно будет школьных знаний информатики. Данная профессия входит в пятерку по востребованности среди других ИТ специальностей.
Школа получила государственную лицензию на оказание образовательных услуг, после окончания курсов выдается Свидетельство. Студентам предлагают удаленно изучить основы профессии. Занятия в форме вебинаров и онлайн трансляций проводятся несколько раз в неделю в вечернее время. Преподаватель объясняет материал, студенты задают вопросы в чате. В конце каждого урока выдается практическое задание, которое необходимо отправить на проверку. Если студент не может присутствовать на вебинаре лично, доступна запись.
Курс подойдет:
- новичкам, не работавшим в ИТ сфере ранее;
- начинающим тестировщикам;
- инженерам разработчикам решившим освоить дополнительно смежную профессию.
Программа рассчитана для взрослых, 80% времени занимают вебинары с преподавателями. Записи занятий сохраняются в личном кабинете, к ним всегда можно вернуться. Каждый студент имеет наставника, который поможет с выполнением домашней работы, разъяснит непонятные моменты.
После окончания курсов студентам помогут с устройством на работу, подскажут, как составить резюме, предложат подходящие вакансии.
Гарантированное трудоустройство зафиксировано в договоре, если выпускник не находит работу, обещают возврат денег.
GeekBrains – это онлайн-школа, специализирующаяся на обучении IT-навыкам и цифровым технологиям. Школа предлагает широкий спектр курсов по различным областям, включая программирование, веб-разработку, дизайн, аналитику данных и многие другие.
На платформе GeekBrains студенты могут изучать материалы в удобное для них время, выбирая подходящий темп обучения. Курсы разработаны опытными преподавателями и профессионалами в своих областях, что обеспечивает высокое качество образования.
Обучение на GeekBrains проходит в интерактивной форме с использованием видеоуроков, практических заданий и тестов. Кроме того, студенты имеют возможность общаться с преподавателями и другими студентами, задавать вопросы и обсуждать темы на форумах и в чатах.
GeekBrains также предоставляет дополнительные возможности для студентов, включая онлайн-хакатоны, мастер-классы и участие в проектах с реальными заказчиками. Это помогает студентам применить полученные знания на практике и развить свои профессиональные навыки.
Школа GeekBrains является популярным выбором для тех, кто хочет начать карьеру в IT-сфере или расширить свои знания и навыки в сфере цифровых технологий. Благодаря своей практической направленности и возможности общения с экспертами, GeekBrains предоставляет студентам реальные возможности для развития в сфере информационных технологий.
- Введение в программирование
- Введение в контроль версий + Практикум
- Знакомство с языками программирования + Практикум
- Знакомство с базами данных
- Итоги блока. Выбор специализации
- Математика и информатика для программистов. Видеокурс
10. «Онлайн-курсы html и css для начинающих» от Международная Школа Профессий
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
6 800 руб. с скидкой
В рассрочку
Нет
Длительность обучения
1 месяц
Занятость
Гибкий график
Подтверждающие документы
Персональный сертификат
Помощь с поиском работы
Нет
Оценки сервисов:
Курсы доступны в онлайн формате. Студенты обучатся верстать страницы и добавлять анимацию.
Занятия проходят два раза в неделю. Каждую неделю старт новой группы. В программе языки разметки и оформления стилей, адаптивная верстка. В онлайн формате студентам предлагают живые трансляции чат с преподавателем. Записи всех уроков доступны в личном кабинете. По окончанию курсов выдается сертификат.
Курс рассчитан на новичков, он станет отличным стартом для желающих работать в направлении верстки веб-сайтов.
Международная Школа Профессий – это онлайн-образовательная платформа, специализирующаяся на подготовке студентов к различным профессиональным направлениям. Школа предлагает широкий выбор курсов, охватывающих разнообразные области, включая IT, маркетинг, финансы, дизайн, менеджмент и многое другое.
Основная цель Международной Школы Профессий – обеспечить студентам высококачественное и практически ориентированное образование, которое поможет им развить необходимые навыки и компетенции для успешной карьеры в выбранной области. Курсы разработаны опытными специалистами с учетом актуальных требований рынка труда и предлагают практические задания, проекты и стажировки для закрепления полученных знаний.
Студенты могут изучать материалы в удобное для них время, с учетом своего собственного темпа обучения. Онлайн-платформа школы предоставляет доступ к видеоурокам, учебным материалам, интерактивным заданиям и форумам для общения с преподавателями и другими студентами.
Международная Школа Профессий акцентирует внимание на практической составляющей обучения. Курсы предлагают реальные кейсы, проекты и задачи, которые позволяют студентам применять полученные знания на практике и развивать свои профессиональные навыки.
Благодаря своему гибкому подходу к обучению, качественным курсам и актуальным программам, Международная Школа Профессий является привлекательным выбором для всех, кто стремится получить качественное профессиональное образование и достичь успеха в своей карьере.
- Язык разметки HTML
- Язык оформления стилей CSS
- Работа с макетом
- Адаптивная верстка
- Анимация на странице
9. «Frontend» от Karpov.Courses
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
100 000 руб.
В рассрочку
23 000 ₽/мес на 5 мес
Длительность обучения
5 месяцев
Занятость
от 10 ч/нед.
Подтверждающие документы
Нет
Помощь с поиском работы
Есть
Продвинутый курс для фронтенд-разработчиков, позволяющий перейти на следующую ступень профессионального мастерства.
На сайте представлена демо-версия, благодаря которой каждый студент может посетить по одному бесплатному уроку у каждого преподавателя, чтобы оценить качество и манеру преподавания. Далее можно продолжить учиться, купив полную версию. Программа насыщенная, разнообразная, основанная на практике. Заниматься рекомендуется 10 часов в неделю (минимум).
При оплате обучения, студенты из РФ могут получить налоговый вычет в размере 13%. Компания дает гарантию, что вернет средств, если студент в течение двух недель поймет, что курсы ему не подходят.
Программа подойдет для Джуниор разработчиков, которые уже работают в компании или на фрилансе и хотят подняться до мидл уровня. Также он будет полезен Middle Frontend, которые хотят структурировать данные и глубже разобраться в инструментарии. И Backend разработчикам, которые решили стать «универсалами» и повысить уровень заработка.
Karpov.Courses – это онлайн-школа, специализирующаяся на обучении программированию и разработке программного обеспечения. Она основана известным программистом и блогером Алексеем Карповым, который делится своими знаниями и опытом с учениками.
Школа предлагает широкий выбор курсов, охватывающих различные языки программирования, фреймворки и технологии. Курсы разработаны с учетом современных требований индустрии и позволяют студентам освоить практические навыки, необходимые для работы в сфере программирования.
Особенностью Karpov.Courses является практический подход к обучению. Курсы включают в себя множество практических заданий, проектов и кейсов, которые позволяют студентам применить свои знания на практике и развить навыки реальной разработки программного обеспечения.
Студенты Karpov.Courses получают доступ к видеоурокам, учебным материалам и форумам для общения с преподавателями и другими учениками. Они могут изучать материалы в удобное для себя время и прогрессировать в обучении в соответствии со своими потребностями и возможностями.
Karpov.Courses также организует вебинары, мастер-классы и другие образовательные мероприятия, чтобы студенты могли расширить свои знания и общаться с экспертами в области программирования.
Благодаря качественным курсам, практическому подходу к обучению и опыту Алексея Карпова, Karpov.Courses предоставляет студентам отличную возможность освоить программирование и стать востребованными специалистами в IT-сфере.
- REACT, TYPESCRIPT, WEBPACK, ИНТЕРНЕТ (TCP/IP), HTTP И CORS
- FRONTOPS: СБОРКА И ДОСТАВКА КОДА
- БЫСТРАЯ АДМИНКА
- МОДНЫЙ FRONTEND
- ОФЛАЙН И ДОСТУПНОСТЬ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ FRONTEND
- ТЕСТИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ
- FRONTEND НА КОЛЕНКЕ
- ПОИСК РАБОТЫ
8. «JavaScript-разработчик» от Бруноям
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
39 900 руб.
В рассрочку
от 3 325 ₽/мес
Длительность обучения
4 месяца
Занятость
Индивидуально
Подтверждающие документы
Электронный сертификат
Помощь с поиском работы
Частично
Оценки сервисов:
Этот полностью практический курс, созданный для тех, кто хочет усвоить JavaScript. Этот навык необходим программистам, желающим заняться frontend-разработкой.
Студентам предлагают только актуальные материалы, они обновляются каждые полгода. Программа без воды, преподают только то, что пригодится в работе. Студентам помогает наставник, отвечающий на все вопросы по предмету. В процессе учебы студенты выполняют реальные проекты, во время практической работы закрепляются приобретенные навыки.
Курс чётко структурирован, материал разделен на модули, а модули – на уроки, каждый из которых посвящен отдельной теме. Темы связаны друг с другом, и расположены по принципу «от простого к сложному».
Продолжительность учебы – 4 месяца, после чего студенты получают гарантированную поддержку наставника в течение года. Во время учебы студенты выполняют три проекта для пополнения портфолио.
Курсы подойдут для желающих освоить профессию веб-разработчика, требуемый уровень начальной подготовки – минимальный.
Бруноям – это онлайн-школа, специализирующаяся на обучении творческим искусствам и креативным профессиям. Школа предлагает разнообразные курсы, охватывающие такие области, как иллюстрация, графический дизайн, фотография, видеомонтаж, анимация и другие.
Основная цель Бруноям – помочь студентам развить свой творческий потенциал и приобрести необходимые навыки для успешной карьеры в сфере искусства и дизайна. Курсы разработаны опытными преподавателями и профессионалами в своей области, что обеспечивает высокое качество образования.
Студенты Бруноям могут изучать материалы в удобное для них время и прогрессировать в обучении в соответствии со своими возможностями. Онлайн-платформа школы предоставляет доступ к видеоурокам, практическим заданиям и форумам, где студенты могут общаться с преподавателями и другими учениками.
Обучение на Бруноям проходит в интерактивной форме, где студенты имеют возможность получать обратную связь от преподавателей и развивать свои навыки через практическую работу. Школа также организует мастер-классы, встречи и конкурсы, которые позволяют студентам расширить свои знания и вдохновиться новыми идеями.
Бруноям предоставляет студентам возможность проявить свою творческую индивидуальность, раскрыть свой потенциал и развить свои навыки в сфере творчества и дизайна. Благодаря практическому подходу к обучению и качественным курсам, школа предоставляет студентам реальные возможности для развития в креативных профессиях.
- Основы JavaScript
- Циклы и массивы в JavaScript
- Функции
- Объекты. DOM. События
- Анимация и эффекты в JavaScript
- Интерактивные элементы
- Node.js
- Работа с сервером
- Основы React
- Основы TypeScript
- Обзор дорожной карты JS-разработчика
- Сервис по бронированию жилья
- Игра «Динозаврик в поисках приключений»
7. «Разработчик на Ruby on Rails» от Хекслет
Хотите пройти этот курс?
Стоимость обучения
62 000 руб.
В рассрочку
5 840 ₽/мес
Длительность обучения
5 месяцев
Занятость
от 15 ч/нед.
Подтверждающие документы
Сертификат
Помощь с поиском работы
Частично
Оценки сервисов:
Курс посвящен одному из самых выразительных языков программирования, а также работе с фреймворком Rails. Подойдет для работающих людей, нет жесткого расписания и дедлайнов. Рекомендуется отводить для учебы не мене