Курсы по программированию — Рейтинг школ 2024

Место Курс﻿ Описание﻿ Срок обучения Cтоимость



1 «Python-разработчик» Курс предлагает обучение востребованной профессии Python-разработчика за 10 месяцев, включая много практических заданий, поддержку наставника, выполнение проектов, помощь с трудоустройством, доступ к учебным материалам навсегда, но может быть сложным для новичков в выполнении домашних заданий и требовал бы расширения теоретической части, курс рассчитан на обучение начинающих программистов с нуля.

10 месяцев Узнать цену







2 «PHP-фреймворк Symfony» Курс от Skillbox позволяет быстро освоить популярный фреймворк веб-разработки, обучая созданию приложений, установке плагинов, отладке и решению практических задач, с бонусом в виде бесплатного доступа к платформе для изучения английского языка на 12 месяцев. Подходит для новичков и студентов с опытом работы в PHP. 4 месяца Узнать цену







3 «Frontend-разработчик» Предназначен для желающих научиться программировать внешнюю сторону сайтов (фронтенд-разработчиков), предлагает изучение языка JavaScript и выполнение практических проектов, доступ к тренажерам и гибкий график обучения, но может потребоваться самостоятельное изучение некоторых вещей. Курс подходит для новичков и программистов, желающих сменить направление работы. 15 месяцев Узнать цену





4 «Создание игр на Unity» Курс предназначен для подростков в возрасте 14-16 лет включает 72 занятия по 2 академических часа, где они изучают основы программирования на Python, создание ботов для Telegram и Discord, а также разбираются с чтением технической документации, при этом записи уроков остаются доступными, что позволяет просматривать их в любое время. 12 месяцев Узнать цену





5 «Основы Web-разработки» Курс предназначен для новичков, и на нем студенты осваивают основы программирования, изучают языки HTML и JavaScript, создают веб-приложения, работают с Git, и получают поддержку менторов, а по завершении обучения они получают карьерные консультации и помощь в составлении портфолио и резюме. 2 месяца Узнать цену





6 «Нарративный дизайн» В курсе студенты узнают, как связать события в игре единым сюжетом, изучат основные этапы создания игры с учетом жанра, научатся оформлять документацию и планировать работу в команде, а также системно подходить к изложению сюжета игры, анализировать используемые механики и понимать ограничения, которые они накладывают на нарратив. 3 месяца Узнать цену





7 «Разработчик на Ruby on Rails» Курс по программированию и фреймворку Rails предназначен для работающих людей с гибким графиком, предлагает видео лекции, домашние задания с автопроверкой, доступ к преподавателю, еженедельные вебинары, много практики и подготовку к собеседованиям. 12 месяцев Узнать цену





8 «JavaScript-разработчик» Этот практический курс предназначен для изучения JavaScript и подходит программистам, заинтересованным в frontend-разработке, предлагает актуальные материалы, наставника, выполнение реальных проектов, четкую структуру и гарантированную поддержку после окончания курса, однако требует высокой интенсивности и выполнения заданий перед переходом к следующему модулю.

4 месяца Узнать цену





9 "Внешний интерфейс" Этот продвинутый курс предназначен для фронтенд-разработчиков, предлагает насыщенную и разнообразную программу на основе практики, качественную поддержку, возможность получения налогового вычета, но рассчитан на профессионалов с хорошими знаниями и не предоставляет помощь в трудоустройстве. Курс подойдет для разработчиков, стремящихся повысить свой уровень и перейти на следующую ступень профессионального мастерства. 5 месяцев Узнать цену





10 «Онлайн-курсы html и css для начинающих» Обучение доступно в онлайн формате и предлагают обучение верстке страниц и добавлению анимации, включая языки разметки и оформления стилей, адаптивную верстку, живые трансляции занятий, чат с преподавателем, записи уроков, выдачу сертификата, но могут возникать проблемы с переносом занятий и отзывом от технической поддержки, курс рассчитан на новичков, желающих начать работу в верстке веб-сайтов. 3 недели Узнать цену





11 «Специалист по тестированию» Курс позволяет освоить профессию тестировщика с нуля, предлагая онлайн занятия в формате вебинаров, записи занятий, наставников и помощь с трудоустройством, при доступной стоимости обучения, но с отсутствием мобильной версии и длительной проверкой домашних заданий. 12 месяцев Узнать цену





12 «Создание Landing Page в Tilda» Курс по сайтостроению с использованием конструктора Tilda предлагает знакомство с основами создания и оформления сайтов, создание рабочих веб-страниц, изучение базовых интеграций, отличается недорогой стоимостью, предоставляет именной сертификат, отзывчивого куратора, практическую отработку заданий, неограниченный доступ к материалам, но может иметь технические накладки и привлекать навязчивые звонки «продажников» после завершения обучения. Курсы подходят как для новичков, так и для программистов, работающих в других направлениях. 1,5 месяца Узнать цену





13 «Регулярные выражения для фронтендеров» Курс по регулярным выражениям предназначен для программистов, владеющих JavaScript, и поможет им быстрее находить нужную информацию, использовать правильные методы решения задач, успешно проходить собеседования, предлагает интересные упражнения, системную подачу материала и отзывчивую техническую поддержку, но требует интенсивной нагрузки и выдает только сертификаты, не выдавая дипломов об образовании. Учеба в индивидуальном режиме Узнать цену





14 «Боты на Python» Курс предназначен для подростков в возрасте 11-14 лет и научит их основам программирования на Python, созданию простых ботов и их запуску для игр, развлечений и общения, доступен в онлайн и офлайн форматах, требует наличие компьютера с определенными системными требованиями, предлагает интересные занятия и хорошие знания и навыки, но не предоставляет первый бесплатный урок и накопительные скидки. От 3 месяцев (зависит от темпа усвоения материала) Узнать цену





15 «Верстка сайтов» Курс позволяет быстро научиться верстке сайтов, предоставляя 10 предзаписанных вебинаров, самостоятельное изучение теории, выполнение заданий с обратной связью от преподавателя и получение сертификата по завершении, но требует сильной мотивации, так как отсутствует контроль и поддержка, а проверка заданий может занимать время. 10 вебинаров Узнать цену





16 «MYSQL: тюнинг и масштабирование проекта» Эта серия мастер-классов посвящена настройке и эксплуатации СУБД MySQL, где студенты узнают, как правильно устанавливать и настраивать MySQL для работы с разной нагрузкой, писать эффективные запросы, а также создавать надежную инфраструктуру MySQL, а курсы рассчитаны на практикующих разработчиков, DevOps-инженеров и руководителей технических отделов с базовыми знаниями работы с MySQL. Учеба в индивидуальном режиме Узнать цену





17 «Нагрузочное тестирование» Студенты на практике научатся организовывать нагрузочное тестирование, осваивая навыки написания скриптов, мониторинга метрик, планирования проведения тестирования для разных ситуаций, а также изучая методики и отчетность, причем практические задания будут проводиться на стендах партнеров курса. 4 месяца Узнать цену





18 «Java-разработчик» Курс предлагает обучение языку программирования Java и разработке больших проектов в течение 10 месяцев и 650 часов, обеспечивая студентам поддержку наставников и проверку работ практикующими программистами. 10 месяцев Узнать цену





19 «Основы JavaScript» Данный видеокурс посвящен изучению JavaScript - самого популярного языка для фронтенд-разработки; он состоит из 24 уроков, общей продолжительностью 6 часов 46 минут, но для освоения материала необходима серьезная самостоятельная работа.

24 урока Узнать цену





20 «Введение в программирование C++» Программа основана на практике и предлагает множество практических задач для изучения базовых конструкций языка C++; курс бесплатный, состоит из 12 уроков, включает введение в язык, базовые понятия, знакомство со средой разработки и стандартными алгоритмами STL, а также предоставляет возможность пройти 4 теста и решить 116 интерактивных задач. 12 уроков Узнать цену





21 «Intro to iOS App Development with Swift» Для разработчиков, желающих освоить создание приложений для iPhone, и включает знакомство с языком программирования Swift; для успешного прохождения курса необходим опыт программирования и знание основных концепций, таких как переменные, циклы, классы и функции, а также требуется компьютер Mac с определенной операционной системой; курс предоставляет доступ к видеороликам с инструкциями и практическими упражнениями, позволяющими выполнить реальные проекты, а инструкции для загрузки созданных приложений на iPhone или iPad предоставляются в конце курса. 1 месяц Узнать цену





22 «PHP базовый курс» Базовый курс предназначен для изучения языка программирования PHP с нулевого уровня и включает подробное изучение основ, необходимых для дальнейшего прогресса, а к концу обучения студенты смогут создавать простые сайты; курс состоит из 10 видеолекций, каждая из которых посвящена отдельной теме, и предоставляет базовые инструменты для дальнейшего развития в программировании. 14 часов Узнать цену





23 «Веб разработка-быстрый старт» Подойдет для желающих начать изучение веб-разработки и включает знакомство с языком PHP, основами работы веб-приложений, создание простого сайта, его усовершенствование и размещение в интернете, предоставляя надежную базу для дальнейшего роста в профессии; курс осуществляется в формате видеокурса, студенты посещают уроки онлайн, получают записи и выполняют практические задания, а по окончании обучения выдается сертификат. 13 уроков Узнать цену





24 «Углублённое программирование на C/C++» Курс разработан для отработки навыков программирования на C++ среднего уровня сложности, включая работу с памятью, использование стандартной библиотеки и шаблонов, а также ознакомление с возможностями диалектов C++11/C++14; курс включает 12 уроков, 53 контрольных теста и 7 задач, и предназначен для взрослых студентов, уже владеющих основами C | C++ программирования. 12 уроков Узнать цену



